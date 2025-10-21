Petro revive idea de la constituyente: estas son las veces en las que lo ha planteado

El presidente Gustavo Petro ordenó este viernes la desclasificación de los archivos del DAS. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde 2024, el presidente Gustavo Petro ha planteado en distintos escenarios la posibilidad de convocar una constituyente. La más reciente fue este martes por cuenta de dos hechos: su choque con el presidente Donald Trump –quien lo tildó, sin pruebas, de ser un “líder del narcotráfico”– y la absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, escribió el presidente Petro en su cuenta en X. Ya el fin de semana, en medio de su confrontación con el presidente de Estados Unidos, Petro había dicho que convocaría a movilizaciones en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Puede leer: Se profundizan divisiones en Partido de la U: hay movimientos en Valle del Cauca

El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad.



Así se… https://t.co/2j3unJm2eL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025

Pero, como se dijo, no es la primera vez que el presidente Petro plantea un llamado al “constituyente”. De entrada, el primer mandatario ha buscado no expresar explícitamente en todas las ocasiones que sea una asamblea, sino que ha argumentado que es una forma de referirse “al pueblo”. Así ocurrió en marzo del año pasado cuando, en una movilización en Cali, planteó la idea ante las demandas a la reforma pensional –que aún no se resuelve, pero de la que ya se filtró la sentencia que votará y con la que se hundiría– y por las derrotas que ha sufrido otros proyectos en el Congreso.

También lo propuso un año después, en marzo pasado, cuando la Comisión Séptima del Senado hundió sin discusión la reforma laboral y luego, la plenaria de la cámara alta rechazó el llamado del presidente a una consulta popular en la que se llevara a las urnas los principales cambios de esa reforma.

También: ¿Uribe hará parte de la lista al Senado del Centro Democrático? Lo que sigue tras fallo

En este nuevo llamado, el presidente Petro afirmó: “El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”.

Y agregó: “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país. En la Comisión de Acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de estado”.

Le puede interesar: Petro reaccionó a fallo de caso Uribe: “Los espero en la Plaza de Bolívar este viernes”

El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, se sumó al llamado del presidente: “Y después preguntan por qué el pueblo está pidiendo ¡Constituyente ya!”, escribió en X.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) cuestionó a Petro: “Presidente, si el tribunal ratifica la condena hay justicia, si revoca ¿Constituyente? La Constitución del 91 no es su bola de trapo para politiquear, presidente. Nada más peligroso para nuestro país que el retroceso general, social e institucional de echar para atrás la Constitución”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.