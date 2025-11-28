Centro Democrático ya definió encuestadoras para seleccionar sus candidatos presidenciales

El candidato presidencial del Centro Democrático será elegidos antes del 15 de diciembre. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Centro Democrático informó que desde este 28 de noviembre comenzará la primera de dos encuestas nacionales, ejecutadas por diferentes firmas y sometidas a auditorías externas, como parte de un mecanismo que busca blindar el proceso de cualquier tipo de interferencia.

El partido espera dar a conocer por medio de estas mediciones sus cartas presidenciales con las que podrían ir a una coalición con otros sectores de la derecha. En la puja se mantienen María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe.

Sugerimos: Crece división en el liberalismo a días de inscribir listas al Congreso: piden cambio de mecanismos

El Centro Democrático informa a la opinión pública:



1. El Partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro… pic.twitter.com/HOzbuMGylw — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 28, 2025

El Centro Democrático reiteró que ha adoptado estrategias preventivas ante riesgos de manipulación externa. Según el comunicado oficial, “el partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro Democrático.” Esta advertencia se produce en un contexto político donde la fiabilidad de los sondeos y los métodos de recolección de datos se ha convertido en un punto sensible.

La primera encuesta será desarrollada por la firma CADEM de Chile, mediante su socio estratégico en Colombia. De acuerdo con la información compartida, el estudio será aplicado a través de entrevistas autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente definido entre las partes involucradas. El objetivo es establecer quiénes integrarán la baraja de precandidatos habilitados para la consulta interna.

Le puede interesar: Comisión de Acusaciones recibe sacudida tras decisión del CNE sobre campaña Petro

El partido también señaló que la investigación contará con 2.100 entrevistas, distribuidas regionalmente para abarcar un espectro amplio de la ciudadanía. La metodología, al centrarse en la autoaplicación virtual, busca facilitar la participación y garantizar un flujo de información directo, sin intermediación operativa que pueda alterar los resultados.

La colectividad anunció igualmente que una segunda encuestadora iniciará su propio estudio en los próximos días, sin embargo, el Centro Democrático aún no dio a conocer la firma que realizará este sondeo. Con respecto a los tiempos, el partido anticipó que los resultados consolidados serán divulgados a mediados de diciembre, un plazo que permitirá ajustar la hoja de ruta de cara al proceso electoral interno.

Para reforzar la confianza en el procedimiento, el partido precisó que “contará con una firma auditora internacional independiente que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas”.

Lea también: ¿Cómo se están moviendo los partidos para sus listas al Congreso? Así van las alianzas

Cabe anotar que el partido había aplazado su elección de candidatos, debido a fisuras internas, e incluso se habló de que la carta presidencial podría darse conocer hasta antes del 6 de febrero de 2026; no obstante, con este nuevo anuncio, la colectividad adelantaría el proceso y podría notificar a sus seleccionados en las primeras semanas de diciembre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.