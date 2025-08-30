“Mensajes instigadores”: Centro Democrático sobre críticas de Petro a Paloma Valencia

La senadora Paloma y el presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes

El Centro Democrático y la senadora Paloma Valencia rechazaron los mensajes del presidente Gustavo Petro contra esta última por el debate de la reforma pensional. El partido aseguró que el jefe de Estado sería responsable de cualquier vulneración a la seguridad de la legisladora y también precandidata presidencial.

“Siguen las incitaciones al odio y las mentiras de Petro en mi contra. Lo hago responsable de lo que pueda pasar con mi vida y mi seguridad”, dijo Valencia este viernes en un mensaje en su cuenta de X. Se trató de una respuesta a las críticas que lanzó el mandatario desde Bucaramanga, en un evento sobre la reforma pensional, y a través de redes sociales por la oposición de la senadora a ese proyecto, que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional.

“Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza”, manifestó el jefe de Estado en uno de sus trinos.

Tras este choque, el partido Centro Democrático también se pronunció y rechazó los mensajes. De hecho, la bancada opositora aprovechó para recordar sus críticas a Petro por haber lanzado mensajes en contra de Miguel Uribe Turbay, también senador y precandidato asesinado en un ataque sicarial.

“43 trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes. El presidente Gustavo Petro continúa con sus mensajes instigadores, incitando odio entre quienes buscan silenciar a la oposición. Rechazamos de manera contundente, una vez más, los señalamientos del señor Petro contra nuestro partido, y en esta ocasión, contra nuestra senadora y precandidata, Paloma Valencia”, señaló la colectividad.

Finalmente, el partido de oposición dijo que debe ser el presidente Gustavo Petro el responsable de cualquier vulneración a la seguridad de la senadora, de su familia y demás miembros de la oposición. Por este debate de la pensional, el mandatario también sostiene duros choques con la Corte Constitucional y su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien Petro ha señalado de demorar la decisión final que ha frenado la implementación de la reforma. Ibáñez y otras figuras de la rama judicial han rechazado las declaraciones del jefe de Estado.

