“Mensajes instigadores”: Centro Democrático sobre críticas de Petro a Paloma Valencia

El presidente cuestionó a la senadora opositora por haber demandado la reforma pensional. “¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre?”, dijo este viernes.

Redacción Política
30 de agosto de 2025 - 06:34 p. m.
La senadora Paloma y el presidente Gustavo Petro.
Foto: Andrea Puentes
El Centro Democrático y la senadora Paloma Valencia rechazaron los mensajes del presidente Gustavo Petro contra esta última por el debate de la reforma pensional. El partido aseguró que el jefe de Estado sería responsable de cualquier vulneración a la seguridad de la legisladora y también precandidata presidencial.

“Siguen las incitaciones al odio y las mentiras de Petro en mi contra. Lo hago responsable de lo que pueda pasar con mi vida y mi seguridad”, dijo Valencia este viernes en un mensaje en su cuenta de X. Se trató de una respuesta a las críticas que lanzó el mandatario desde Bucaramanga, en un evento sobre la reforma pensional, y a través de redes sociales por la oposición de la senadora a ese proyecto, que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional.

“Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza”, manifestó el jefe de Estado en uno de sus trinos.

Tras este choque, el partido Centro Democrático también se pronunció y rechazó los mensajes. De hecho, la bancada opositora aprovechó para recordar sus críticas a Petro por haber lanzado mensajes en contra de Miguel Uribe Turbay, también senador y precandidato asesinado en un ataque sicarial.

“43 trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes. El presidente Gustavo Petro continúa con sus mensajes instigadores, incitando odio entre quienes buscan silenciar a la oposición. Rechazamos de manera contundente, una vez más, los señalamientos del señor Petro contra nuestro partido, y en esta ocasión, contra nuestra senadora y precandidata, Paloma Valencia”, señaló la colectividad.

Finalmente, el partido de oposición dijo que debe ser el presidente Gustavo Petro el responsable de cualquier vulneración a la seguridad de la senadora, de su familia y demás miembros de la oposición. Por este debate de la pensional, el mandatario también sostiene duros choques con la Corte Constitucional y su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien Petro ha señalado de demorar la decisión final que ha frenado la implementación de la reforma. Ibáñez y otras figuras de la rama judicial han rechazado las declaraciones del jefe de Estado.

Por Redacción Política

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 5 minutos
La contienda política entre tirios y troyanos, no admite tregua y cada día es más sucia, no permite que dichos especímenes se reconozcan como adversarios, son enemigos irreconciliables. Casi todo el tiempo se atacan con mentiras, la bajeza, el irrespeto y el oportunismo son las mejores estratagemas para sacar réditos políticos. El culpable de cualquier hecho horripilante que eventualmente pase o pueda pasar, siempre es el otro. ¡Rescatemos la cordura, por favor!.
Gilberto R.M.(54899)Hace 29 minutos
A Mr. PETROSKIY los miembros del Clan Delincuencial (CD) lo insultan lo amenazan de 1000 maneras, lo "pordebajean"; -desde los medios de la Oligarquía a priori -, ocultan sus logros y vetan los aplausos de las gentes en las calles y las plazas públicas y, sin embargo, DESVERGONZADAMENTE se emberracan cuando él sale a desmentirlos o denunciar las abultadas felonías y actos de latrocinio en que están implicados y que la prensa a su servicio ocultan al pueblo.
Eduardo Rodriguez(4745)Hace 37 minutos
Esa senadora confunde la crema con la pomada. Qué tiene que ver la afirmacion de Petro con su seguridad personal? Debería pedir que le deben quitar el costoso esquema de seguridad de Alvaro Uribe acusado, juzgado, vencido en juicio (con todas las garantías legales) y condenado, , y que le den una partecita de ese esquema de seguridad a ella.
ART RT(16144)Hace 58 minutos
Mismo tipo de frases, Petro hizo, hace meses con Miguel Uribe. Petro que busca?
