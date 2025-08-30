No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Uribe se fue contra Petro por temas de salud y educación: “gasta en burocracia y derroche”

El expresidente y jefe del Centro Democrático aseguró que la actual administración no estaría girando a tiempo los pagos del programa de alimentación escolar y habría generado suspensiones que afectan a miles de niños y niñas.

Redacción Política
30 de agosto de 2025 - 04:05 p. m.
Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe.
Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El expresidente Álvaro Uribe volvió a publicar una serie de trinos en los que cuestiona duramente varios aspectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la noche de este viernes, el también jefe del partido opositor Centro Democrático aseguró que durante esta administración “la quiebra de la salud se acelera”. Según explicó, el Ejecutivo no les estaría pagando a varias entidades que prestan los servicios y habló del “efecto del gobierno Petro” en la atención a los pacientes.

Además, en la mañana de este sábado, el expresidente habló de “un daño social“ que la actual administración le estaría haciendo al programa de alimentación para los estudiantes. A todo esto se suma que Uribe también publicó un trino asegurando que el presidente Petro ha fracasado en las acusaciones contra él y contra sus hijos, por lo cual, según dijo, sus alfiles estarían apelando a la “infamia”.

Lea también: Radicación de la tributaria agita tensiones del Congreso: esto dicen los partidos

Sobre el tema de salud, el exmandatario puso sobre la mesa el caso de una entidad de nefrología y oncología en Quibdó, que, de acuerdo con su versión, factura en todo el país cerca de $7.000 millones al mes, pero le pagan entre $3.000 y $4.000 millones de pesos. “El resto sigue creciendo la cartera que hace tres años era de $7,000 millones y hoy es de $16.000 millones. Un linfoma detectado lo atendían en tres días, hoy, por el efecto del gobierno Petro, yéndole muy bien al paciente, lo empiezan a atender en 20 días o un mes”, dijo.

Sobre el caso del programa de alimentación escolar, Uribe aseguró que se trata de “otro daño social del gobierno Petro”. El líder opositor señaló que en varios municipios de Colombia esta iniciativa tiene atrasos en sus pagos desde el mes de abril, por lo cual ya habría varios centros educativos en los que se habría suspendido el servicio, afectando a los niños que requieren de dicha alimentación para asistir a las clases. “Todo porque el gobierno Petro no gira los recursos que se gastan en burocracia y derroche”.

No se pierda: Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

Esa mención al supuesto derroche del gobierno Petro se da en medio del debate por la aprobación del presupuesto del 2026 y de una nueva reforma tributaria de la que depende el monto global para las arcas del próximo año. Se espera que el próximo lunes el Ejecutivo radique ante el Congreso una ley de financiamiento o nueva tributaria por cerca de $26 millones para financiar el presupuesto en medio de una crisis fiscal. Sin embargo, la oposición señala que se trata de una cifra muy elevada que golpearía el bolsillo de empresas y ciudadanos y, además, se destinaría al gasto y no a la inversión.

Voces del mismo Centro Democrático han dicho que el presupuesto del Gobierno incluso requiere ajustes cercanos a los $45 billones, esto para evitar un desequilibrio fiscal. Enrique Cabrales, senador de ese partido y presidente de la Comisión Cuarta, habló de una “dictadura tributaria” del gobierno Petro y, al igual que su jefe, dijo que no se justifica aprobarle tanto recursos a la actual administración en medio de las denuncias de derroche y corrupción.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Álvaro Uribe

centro democrático

Uribe y Petro

Salud

EPS

Pae

Oposición

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Uribismo

 

humberto jaramillo(12832)Hace 23 minutos
Palabras y afirmaciones sin sentido y sin forma de probar. Bla, bla, bla. Cuando uno está en la oposición cuando nunca lo ha estado, cree que puede decir cualquier cosa que suene más o menos bien, una falacia, cuando está en campaña y lo que le importa es ganar y desacreditar al contrario y que la gente le trague cuento. Fantoche.
Barranquero(47411)Hace 28 minutos
No escucho políticos condenados por actos que involucraron mentir y sobornar, así como tergiversar la verdad, no soy ingenuo.
Julio Roberto Arenas C.(3f359)Hace 29 minutos
Cada vez que EL ESPECTADOR hable de Uribe, debería referenciarlo como «El condenado», a ver si se le quitan a este delincuente las ganas de estar mojando prensa. Deberían cerrarle las puertas y las ventanas, pues es lo que se merece. ¿No les parece, señores y señoras de EE?
G GC(u3ggj)Hace 30 minutos
Un burro hablando de orejas.
Julio Roberto Arenas C.(3f359)Hace 36 minutos
Me gustaría que me explicaran por qué un periódico serio de ideas supuestamente liberales le da a Uribe el mismo espacio que a cualquier otro personaje público, si está subjúdice con una condena a 12 años de cárcel por manipular testigos y defraudar a la Justicia.
  • LUZ MERCEDES VALLECILLA OCAMPO(53909)Hace 9 minutos
    De acuerdo
  • Astrid Vallejo(60305)Hace 14 minutos
    De acuerdo
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar