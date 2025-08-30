Uribe se fue contra Petro por temas de salud y educación: “gasta en burocracia y derroche”

Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Álvaro Uribe volvió a publicar una serie de trinos en los que cuestiona duramente varios aspectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la noche de este viernes, el también jefe del partido opositor Centro Democrático aseguró que durante esta administración “la quiebra de la salud se acelera”. Según explicó, el Ejecutivo no les estaría pagando a varias entidades que prestan los servicios y habló del “efecto del gobierno Petro” en la atención a los pacientes.

Además, en la mañana de este sábado, el expresidente habló de “un daño social“ que la actual administración le estaría haciendo al programa de alimentación para los estudiantes. A todo esto se suma que Uribe también publicó un trino asegurando que el presidente Petro ha fracasado en las acusaciones contra él y contra sus hijos, por lo cual, según dijo, sus alfiles estarían apelando a la “infamia”.

Lea también: Radicación de la tributaria agita tensiones del Congreso: esto dicen los partidos

Sobre el tema de salud, el exmandatario puso sobre la mesa el caso de una entidad de nefrología y oncología en Quibdó, que, de acuerdo con su versión, factura en todo el país cerca de $7.000 millones al mes, pero le pagan entre $3.000 y $4.000 millones de pesos. “El resto sigue creciendo la cartera que hace tres años era de $7,000 millones y hoy es de $16.000 millones. Un linfoma detectado lo atendían en tres días, hoy, por el efecto del gobierno Petro, yéndole muy bien al paciente, lo empiezan a atender en 20 días o un mes”, dijo.

Sobre el caso del programa de alimentación escolar, Uribe aseguró que se trata de “otro daño social del gobierno Petro”. El líder opositor señaló que en varios municipios de Colombia esta iniciativa tiene atrasos en sus pagos desde el mes de abril, por lo cual ya habría varios centros educativos en los que se habría suspendido el servicio, afectando a los niños que requieren de dicha alimentación para asistir a las clases. “Todo porque el gobierno Petro no gira los recursos que se gastan en burocracia y derroche”.

Otro daño social del gobierno Petro: en muchos municipios de Colombia el programa de alimentación escolar tiene atrasos de pagos desde abril, ya hay sitios donde está suspendido, todo porque el gobierno Petro no gira los recursos que se los gasta en burocracia y derroche. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 30, 2025

No se pierda: Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

Esa mención al supuesto derroche del gobierno Petro se da en medio del debate por la aprobación del presupuesto del 2026 y de una nueva reforma tributaria de la que depende el monto global para las arcas del próximo año. Se espera que el próximo lunes el Ejecutivo radique ante el Congreso una ley de financiamiento o nueva tributaria por cerca de $26 millones para financiar el presupuesto en medio de una crisis fiscal. Sin embargo, la oposición señala que se trata de una cifra muy elevada que golpearía el bolsillo de empresas y ciudadanos y, además, se destinaría al gasto y no a la inversión.

Voces del mismo Centro Democrático han dicho que el presupuesto del Gobierno incluso requiere ajustes cercanos a los $45 billones, esto para evitar un desequilibrio fiscal. Enrique Cabrales, senador de ese partido y presidente de la Comisión Cuarta, habló de una “dictadura tributaria” del gobierno Petro y, al igual que su jefe, dijo que no se justifica aprobarle tanto recursos a la actual administración en medio de las denuncias de derroche y corrupción.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.