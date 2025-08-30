No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Pacto Histórico pidió medidas a la CIDH por personería jurídica del partido unitario

La medida se conoce luego de que la coalición y el presidente Gustavo Petro cuestionaran al Consejo Nacional Electoral (CNE) por no haber resuelto la situación del movimiento. “¿Qué esperan, que la primera fuerza política del país no sea legal?”, dijo el mandatario en un mensaje de X.

Redacción Política
30 de agosto de 2025 - 05:08 p. m.
El Pacto Histórico le pidió al Consejo Electoral avalar la unidad de la izquierda. Congresistas como la senadora María José Pizarro y el representante Gabriel Becerra trabajan como articuladores.
El Pacto Histórico le pidió al Consejo Electoral avalar la unidad de la izquierda. Congresistas como la senadora María José Pizarro y el representante Gabriel Becerra trabajan como articuladores.
Foto: Archivo Particular
A menos de un mes para las consultas internas que marcarán el rumbo de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la fuerza política que respalda al presidente Gustavo Petro se mantiene a la expectativa por su futuro jurídico. Los partidos que conforman este bloque (Colombia Humana, el Polo, la UP y el Partido Comunista) esperan que el CNE avale este la fusión de personerías y le de vía al nuevo movimiento unitario que será la base para la apuesta de darle cuatro años más en el poder al progresismo.

Ante la incertidumbre sobre la decisión que pueda tomar el ente, este sábado se anunció que desde la colectividad acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares en el caso. El anuncio lo hizo el representante a la Cámara Alejandro Toro, quien aseguró que ya fue radicada la solicitud.

Lea también: Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

“Acudiendo al llamado del presidente Gustavo Petro y en general del Pacto Histórico, acabamos de presentar ante la CIDH medidas cautelares en medio de la solicitud de admitir la personería jurídica de nuestro partido ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy le queremos decir a todos los organismo internacionales que nuestra democracia está en riesgo”, señaló el congresista.

Según Toro, la demora del CNE en definir la personería jurídica podría causar “un daño irreparable”, pues, según indicó, se estarían vulnerando los derechos de los integrantes de un movimiento político que ellos consideran es el más grande del país. Con esta medida, desde el Pacto Histórico esperan que los magistrados de la máxima autoridad electoral aceleren la decisión sobre la fusión de personerías.

No se pierda: Uribe se fue contra Petro por temas de salud y educación: “gasta en burocracia y derroche”

Sobre este tema, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que se estaría gestando la misma estrategia que hace cuatro años habría afectado la personería de Colombia Humana, por lo cual llamó la atención del CNE. “¿Qué esperan, que la primera fuerza política del país no sea legal? ¿No ven que así inflan la guerra, la violencia y la mafia? ¿Qué esperan, volver a hacer lo que hicieron con la Unión Patriótica? ¿Desaparecerla matando?”, dijo en un trino publicado el pasado martes.

La bancada del Pacto Histórico recordó que la solicitud ante el CNE se presentó desde el pasado 13 de junio y que aún no hay una respuesta oficial. A todo esto se suma que el ente tampoco ha dado respuesta al pedido de escisión de MAIS, partido del que esperan salir María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez para, justamente, sumarse al partido unitario del Pacto Histórico.

De hecho, esta semana el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al CNE resolver en menos de cinco días hábiles la petición de escisión para los tres congresistas que buscan tener partido propio bajo el nombre de Progresistas. El fallo se da luego de que la senadora Pizarro presentara una tutela por la vulneración de sus derechos a “elegir y ser elegido, participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” y “al debido proceso administrativo”, pues han transcurrido más de cuatro meses sin que la petición de división haya tenido avances significativos.

Por Redacción Política

