Así fue la reunión entre Rubio y Restrepo: se buscará profundizar relación con EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, este miércoles. Foto: Archivo Particular

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En medio de la agenda del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y una comitiva del gabinete entrante de Abelardo de la Espriella, ocurrió este miércoles el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El segundo al mando de la próxima administración tuvo una reunión con una de las figuras más importantes del Ejecutivo de Donald Trump.

De acuerdo con el equipo de Restrepo, el objetivo de esta reunión es “fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas estratégicos de cooperación entre ambos países”. Desde su campaña, De la Espriella fue central en que los lazos con Estados Unidos se reafirmarían en su administración y el mismo magnate republicano apoyó en varias ocasiones al mandatario electo, alegando incluso que gracias a él había logrado una victoria en las urnas frente a Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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“Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”, afirmó Restrepo sobre el encuentro en su cuenta de X.

El segundo al mando del gobierno entrante dejó claro que exploraron “nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”. También que fortalecer esta alianza “significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”.

El encuentro es clave para lo que viene en la relación bilateral, pues también hace parte de una gira del mismo Restrepo, junto con otros ministros designados —Omar Bula (Cancillería), Mauricio Gómez (Comercio) y Jorge Mora (Defensa)—, hacen para crear lazos con la banca internacional de cara a la transición de mando. Por ello, ya pasaron por el Fondo Monetario Internacional y el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más influyentes de ese país, para hablar de “política internacional y desarrollo económico”.

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Por ahora, está en el aire la posibilidad de que el mismo secretario de Estado, o incluso el jefe de la Casa Blanca, aterricen en Colombia para la posesión de De la Espriella. Quien ya confirmó su participación es el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, pero faltará ver si los integrantes del Ejecutivo estadounidense también tendrán asiento.

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