Política
Elecciones 2026

Centro Democrático confirmó que ya inició proceso para elegir candidato y dio detalles

La apuesta de la colectividad uribista es elegir a dos de sus cuatro precandidatos para que aterricen en una consulta de oposición para enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

Redacción Política
01 de diciembre de 2025 - 03:23 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
Foto: Archivo Particular
A través de un comunicado, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, confirmó que desde este lunes 1 de diciembre la firma encuestadora Panel Ciudadano, de Chile, inició el proceso de consulta a 4.918 militantes para definir dos candidatos presidenciales de la lista que integran María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño.

De acuerdo con las directivas de la colectividad, la idea sigue siendo designar a dos fichas que se sumen a una consulta de oposición al petrismo el próximo 8 de marzo, fecha de las elecciones legislativas. Esta estrategia es liderada por el expresidente Uribe, quien ya se ha reunido con otros candidatos y jefes de partido para explorar las opciones de unidad.

Según el Centro Democrático, los 4.818 ciudadanos que serán encuestados por la empresa chilena son militantes activos del partido, entre ellos miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, así como la totalidad de las credenciales vigentes tales como consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores.

Así mismo, el partido informó que la firma es experta en este tipo de sondeos, pero que, además, se contrató a una empresa independiente experta en ciberseguridad con el fin de blindar todo el proceso. “Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos. Colombia necesita unirse para enfrentar al gobierno neocomunista y a su candidato amigo de las FARC”, se lee en el comunicado.

El proceso, como se lo indicaron las directivas a los cuatro precandidatos, será mixto, pues para elegir a los dos que seguirán en la contienda se utilizará la encuesta digital y el colegio electoral. “El Partido sigue tomando todas las medidas para evitar manipulación e infiltraciones al proceso de selección”, se ratificó desde la cúpula del uribismo.

Con estas reglas, el partido del expresidente Uribe y principal bancada opositora al gobierno de Gustavo Petro busca mitigar el fuego amigo en su interior y avanzar en la apuesta de unidad. Varias voces de la colectividad han señalado que es imperante avanzar en el proceso interno, debido a que el petrismo ya lo hizo al elegir a Iván Cepeda en consulta, quien hoy lidera varias de las encuestas de intención de voto, como la más reciente de Invamer, en la que apareció con cerca del 32 %.

Por Redacción Política

