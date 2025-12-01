Presidente Petro mantuvo margen de aprobación en reciente encuesta de Invamer

Así le fue al presidente Petro en reciente encuesta de Invamer. Foto: Presidencua

La firma Invamer publicó este domingo los resultados de la encuesta Colombia Opina #19. Además de entregar un panorama sobre la carrera electoral por la Casa de Nariño, preguntó por la percepción que tienen los ciudadanos sobre el presidente Gustavo Petro y su gestión en la cabeza del Ejecutivo.

A la pregunta de si aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, un 37,7 % se inclinó por la primera opción, lo que representa un incremento del 0,7 % a la encuesta de agosto. Por otra parte, el 56,7 % dijo desaprobar la gestión, dato que bajó con respecto al sondeo anterior, en el que fue de 58 %.

El porcentaje de encuestados que cree que el país va por buen camino también creció, pues pasó del 31 % al 34,4 %. En ese mismo sentido, el número de quienes piensan que la situación de Colombia está empeorando cayó de 64,4 % a 59,8 %.

Frente a la pregunta de los principales problemas que enfrenta Colombia en este momento, la situación de orden público quedó en el primer lugar. Un 35,3 de la muestra señaló que los actos de violencia y el accionar de grupos armados son su principal preocupación, seguida por el desempleo y la situación económica del país, con el 19,2 %.

La percepción ciudadana de la gestión de las principales instituciones de poder dejó en los primeros tres puestos de mejor desempeño a las Fuerzas Militares (76 %), la Iglesia Católica (69,3 %) y la Registraduría Nacional (67,7 %). Las de peor imagen fueron el sistema judicial colombiano (32,3 %), los partidos políticos (23 %) y el ELN (4,2 %).

Invamer también preguntó por temas claves del momento, como el de la relación diplomática con Estados Unidos. Un 29,5 % consideró que el responsable del deterioro del diálogo es el presidente Gustavo Petro. El 25 % responsabilizó a Donald Trump y el 45,5 % a los dos jefes de Estado. En cuanto a la paz total, el 28,5 % dijo que la política va por buen camino, en contraste con el 64,9 % que opinó todo lo contrario.

Cepeda, De la Espriella y Fajardo puntean en encuestas Invamer

La medición conocida este domingo arrojó una intención de voto cercana al 31,9 % a favor del senador Iván Cepeda, quien busca extender el mandato de la izquierda en la Casa de Nariño. Detrás de él aparecen Abelardo de la Espriella, que cuenta con 18,2 % de intención de voto, y Sergio Fajardo, quien desde el centro acapara el 8,5 % de posibilidades.

Es válido aclarar que, así como Cepeda lidera en ese apartado de favorabilidad, también es una de las fichas presidenciables con más lejanía por parte de un sector del país. De hecho, el senador también es la figura que tendría un 23,9 % del electorado en contra, esto según el sondeo sobre por quién no votarían los colombianos.

A seis meses de la primera vuelta y con un listado de más de 100 aspirantes por la Casa de Nariño, Miguel Uribe Londoño suma el 4,2 % de intención de voto, siendo la figura del Centro Democrático mejor valorada en la opinión ciudadana. Su competencia en la encuesta, donde están las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, tienen cada una el 1,1 % de esta valoración, mientras que la también legisladora Paola Holguín cuenta con el 0,7 %.

El sondeo valora la opinión en 30 candidatos presidenciales, donde Claudia López (4,1 %), Vicky Dávila (3,7 %), Juan Carlos Pinzón (2,9 %), Germán Vargas Lleras (2,1 %), Santiago Botero (1,8 %) y Juan Manuel Galán (1,6 %), cierran el top 10.

