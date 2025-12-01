Panorama presidencial de las encuestas desató reacciones políticas: esto dijo Petro

Iván Cepeda lidera la intención de voto para las elecciones del 2026. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo le siguen en la lista. Foto: Archivo Particular

La publicación de una nueva encuesta para las elecciones presidenciales de 2026, esta vez de la firma Invamer, agitó el panorama de la contienda y volvió a empujar las movidas en partidos y coaliciones. En las toldas oficialistas celebraron que Iván Cepeda siga a la cabeza de las mediciones, en esta ocasión con un 31,9 % de la intención de voto.

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar. “Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo”, dijo el jefe de Estado sin mencionar a ninguno de los candidatos.

En otro de sus trinos, el mandatario se aventuró a analizar los resultados de la oposición. Según dijo, la clave podría ser Sergio Fajardo, quien en las proyecciones se impone en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella. De esta manera, el presidente aseguró que Fajardo podría ser la ficha que elija el expresidente Álvaro Uribe para una coalición de derecha.

“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá qué hace con su conciencia. Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares”, aseguró el presidente.

Precisamente, desde el bando opositor algunas voces reaccionaron pidiendo reducir la lista de aspirantes de ese sector, haciendo un nuevo llamado a la unidad contra el petrismo. “Todos los candidatos que están marcando menos del 2 % deberían dar un paso al costado. Esto ya no es solo un tema de sentido común, es un deber patriótico y de responsabilidad. La UNIDAD es el camino”, propuso Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador de Meta y ex precandidato presidencial."

Nos toca ponernos las pilas. Iván Cepeda no puede ser el nuevo presidente de Colombia. Esa tragedia no puede ocurrir en nuestro país. Claro que lo vamos a lograr", señaló la precandidata Vicky Dávila, quien ha participado en varias de las reuniones de aspirantes de derecha y outsiders que buscan una coalición.

Otro de los que reaccionó a los resultados de Invamer fue Abelardo de la Espriella, quien aparece segundo en varias de las encuestas. “Hay varias encuestas que me dan a mí como ganador contra Cepeda en segunda vuelta. Yo estoy seguro que si la gente de centro tiene que escoger entre un empresario exitoso y una persona que destruye el país y es más de cómo estamos ahora. Yo creo que ellos votarían por mi”, aseguró.

Todos esperan que procesos internos como la elección de candidato del Centro Democrático, así como nuevas encuestas, ayuden a depurar el panorama de candidaturas.

