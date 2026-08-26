Elección del CNE reorganizó cargas dentro de la sala plena: estos son los nuevos magistrados

Los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral: Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Plinio Alarcón (MIRA) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Foto: El Espectador

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Una reorganización de fuerzas que tocó las fibras del oficialismo y de la oposición se concretó en el nuevo Consejo Nacional Electoral, elegido este martes 25 de agosto. Nueve magistrados, de los cuales siete son de partidos afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, fueron seleccionados para tener en sus manos decisiones clave en materia política, sobre todo con las elecciones regionales en camino.

¿Quiénes lo componen? Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico).

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El cambio será significativo en la sala plena, especialmente en la composición partidaria. En esta ocasión, el Partido Liberal perdió una de las dos sillas que tuvo en el periodo 2022-2026, igual que la Alianza Verde, que volvió a mostrar sus divisiones internas —incluso su distancia con el petrismo— y ni siquiera logró poner a un candidato propio en las planchas presentadas.

De allí que tanto el partido cristiano MIRA como Salvación Nacional, que entre los dos no suman más de 10 congresistas, sí tengan ahora un magistrado a nombre propio. Precisamente, el del MIRA llegó por vía de una alianza con el Centro Democrático, mientras que el del partido de derecha fue impulsado por el mismo gobierno, esta vez con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en medio de las negociaciones que lo dejaron bien posicionado en la plancha oficialista. Eso, en todo caso, no cayó bien entre las agrupaciones con bancadas más grandes.

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Aunque Cambio Radical no tenía ficha entre los últimos nueve magistrados del CNE, sí hizo parte de la plancha inicial del periodo pasado y volvió a coronarse victorioso en esta ocasión. Presentó un único candidato por aparte, pero volteó los votos suficientes para dejar en firme su presencia en el órgano electoral.

El Pacto Histórico se enfrenta al mismo panorama que tuvo en los últimos años: el de dos sillas que lo obligan a buscar el voto a voto para las decisiones más clave. Aunque en 2022 llegaron como los grandes victoriosos tras presentar una plancha con lo que entonces era la coalición oficialista del llamado “Gobierno del cambio”, esa mayoría se fue desintegrando e incluso tuvieron una decisión desfavorable con la aprobación de la ponencia que sancionó a la campaña presidencial del ahora expresidente Gustavo Petro por la violación de topes electorales.

Precisamente, ese tema es por el que el Gobierno también quería dejar en firme sus mayorías. Este nuevo CNE tendrá bajo su cargo revisar cualquier posible anomalía en las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales y, por supuesto, la del jefe de Estado como tal. Esos documentos ya fueron publicados en los plazos establecidos en el portal de Cuentas Claras y tendrán que ser sometidos a revisión detallada.

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Otro de los temas importantes en la agenda de los magistrados será la revisión de la personería jurídica del Movimiento Bolivariano, fundado por Carlos Alonso Lucio, el ideólogo de De la Espriella, así como la de La Fuerza, el partido del exembajador Roy Barreras que no logró tener representación en este Congreso. En esa línea también está la escisión de la Alianza Verde y el documento que presentará la exsenadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal para que el Centro Democrático haga lo propio.

Esta nueva cohorte de integrantes de la sala plena se posesionará el 1 de septiembre. Su primera decisión, en todo caso, es la elección de su propio presidente y vicepresidente, lo que también definirá cómo se moverá el órgano en los próximos meses.

Estos son los perfiles de los nuevos magistrados del CNE

Nubia Stella Martínez (Centro Democrático) fue cofundadora del partido uribista y también fungió como su directora. Es abogada con especialización en Derecho Comercial y cercana al expresidente Álvaro Uribe. Ocupó puestos en lo público como consejera presidencial y superintendente de Industria y Comercio. También lideró ProColombia. Viene de la plancha oficialista.

Silvio Carrasquilla (Partido Liberal) es exrepresentante a la Cámara, exconcejal y exalcalde de Turbaco (Bolívar). Es abogado con especialización en Derecho Administrativo y en Derecho Empresarial. Llegó con el guiño del senador Lidio García, de quien fue fórmula en las elecciones y cuya votación es la más alta de esa colectividad. Viene de la plancha oficialista.

Juan Carlos Wills (Partido Conservador) es exrepresentante a la Cámara por Bogotá D. C. Es abogado con especialización en Derecho Administrativo, con máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho y con maestría en Derecho Constitucional. Fue secretario general de los conservadores y hace parte del grupo del presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda. Viene de la plancha oficialista.

Juan Felipe Lemos (Partido de la U) es exsenador y exrepresentante de Antioquia. Es abogado con máster en Gobierno, también fue codirector de La U y tiene caudal político en la región antioqueña. Viene de la plancha oficialista.

José Antonio Parra (Salvación Nacional) es el actual director de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral. Es abogado con especialización en Democracia y Régimen Electoral, en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional, así como una maestría en Derecho Público. Previamente no tenía afiliación partidista conocida. Viene de la plancha oficialista.

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Plinio Alarcón Buitrago (MIRA) es el jefe de la Oficina Jurídica del Consejo Nacional Electoral. Es abogado con especialización en Democracia y Régimen Electoral. Inició como consultor y apoderado del partido cristiano en 2013, con un papel clave para la recuperación de votos en las elecciones de 2018 y en la formación de testigos electorales. Viene de la plancha oficialista.

Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical) es exrepresentante a la Cámara y exdiputado del Atlántico, con el apoyo de la casa Char. Es abogado con especialización en Gobierno y Asuntos Públicos y magíster en Derecho Administrativo. Viene de la plancha presentada por su propia agrupación.

Cielo Rusinque (Pacto Histórico) es exsuperintendente de Industria y Comercio, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social y exministra de Justicia (e) y de Comercio (e) en el gobierno de Gustavo Petro. Fungió como asesora en relaciones públicas en la campaña Petro de 2022. Es abogada con maestrías en Derecho Internacional y en Ciencias Políticas. Viene de la plancha de la oposición.

Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico) es exdirectora de la Oficina de Gestión Jurídica en la Agencia Nacional de Tierras y es cercana al exdirector Juan Felipe Harman. Es abogada con especialización en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Viene de la plancha de la oposición.

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