Centro Democrático acepta renuncia de Lafaurie, sin responder sobre Cabal y escisión

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y negociador del gobierno Petro con el ELN. Foto: Archivo Particular

En un comunicado firmado este 27 de enero por la dirección nacional del Centro Democrático, la colectividad aceptó la renuncia de José Félix Lafaurie, quien el día de ayer en una carta de seis páginas denunció irregularidades en el proceso para la elección de candidato presidencial del partido, que eligió a Paloma Valencia tras varias encuestas en el país.

La dirección nacional del partido defendió el proceso interno que escogió a Valencia como candidata única; aseguraron que “el proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente. El cual contó con las reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”.

A su vez respaldaron la candidatura de Valencia desde la dirección nacional, la bancada del Congreso y los simpatizantes, al mencionar que “la líder que tiene la capacidad de unir al país y ganarle al heredero del nefasto gobierno neocomunista que actualmente tiene Colombia”.

Pese a aceptar la renuncia de Lafaurie, aún está pendiente por responder el pedido de escisión que solicitó el esposo de María Fernanda Cabal en su carta, así como la renuncia de la senadora a esa colectividad, quien todavía hace parte de la bancada en el Senado de ese partido en el actual periodo legislativo.

En diálogo con El Espectador, el presidente de Fedegán afirmó que “nos sentimos insatisfechos por un proceso que no terminó teniendo el rigor debido y que en consecuencia creemos que hay una serie de actores que terminaron enredando al partido”. Y, por lo mismo, ratificó su mensaje central: “No tenemos espacio, nos queremos ir”.

Lafaurie también cuestionó el actuar de Nubia Stella Martínez, quien fungió como directora del Centro Democrático entre 2019 y 2024, así como su papel en “adulterar los resultados” para la elección de Paloma Valencia como candidata; a esto la exdirectora respondió en una carta donde precisa que ni la senadora Cabal ni su esposo, José Félix Lafaurie, son sus enemigos, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años.

Martínez recordó el incidente de elección del candidato presidencial del partido en 2022, donde resaltó que encuentra “imperdonable su comportamiento con el partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la escogencia del candidato del Centro Democrático”.

Frente a la elección de Valencia a finales de diciembre de 2025, en un proceso interno que con más de 4.500 cuestionarios remitidos a la militancia de esa colectividad eligió a la senadora caucana sobre Cabal, manifestó: “los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo. Hoy, sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del partido”.

A su vez, se despachó contra los comportamientos de la pareja hacia el asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Martínez asegura que ambos persiguieron a Turbay antes y durante 2025. “Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir”, agregó.

