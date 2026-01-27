Este es el documento con que la consulta de izquierda se consolida con cuatro candidatos

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero serán los candidatos del frente por la vida. Foto: Archivo Particular

En un documento de seis páginas firmado el 26 de enero, los partidos Pacto Histórico, La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Mais y Aico presentaron el acuerdo de voluntades para participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo, que ahora se llamará ‘Frente por la Vida’.

Confirmaron la participación de Iván Cepeda (Pacto Histórico), Roy Barreras (La Fuerza y Mais), Camilo Romero (PTC) y Daniel Quintero (Aico y PTC) en la consulta de marzo. Sin embargo, esperan que se unan otras candidaturas como la del exministro Juan Fernando Cristo, del partido En Marcha, que daría el anuncio de su adhesión en la convención de ese partido el día viernes.

También menciona que la figura vicepresidencial que acompañe al ganador de la consulta será definida por el candidato que se posicione de primero “en diálogo con la coalición y con base en criterios políticos, entre ellos, el resultado de la consulta”, agrega el documento. Lo que abre una puerta a la tradición de convertir al segundo de la elección en su fórmula vicepresidencial, como ocurrió con Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022.

El acuerdo establece que el resultado es vinculante para los partidos firmantes, quienes deben respetar al ganador.​ Además, permite la adhesión de nuevos partidos o candidaturas hasta el 6 de febrero de 2026.

El documento establece nueve ejes programáticos compartidos, entre los que se encuentra profundizar reformas sociales, reforma agraria y reforma política electoral; fortalecimiento de autonomía departamental y municipal; paz con seguridad y control territorial; construcción de un gran acuerdo de unidad nacional para garantizar la paz, la gobernabilidad y la reconciliación nacional.

Ahora las expectativas están en torno a la confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad de Iván Cepeda de participar en dicha consulta, eso después de que la Registraduría solicitara claridad en la participación del candidato al CNE.

Según fuentes consultadas por El Espectador, la razón de la tardanza en la respuesta de CNE recae en que no podía pronunciarse sobre la candidatura de Cepeda hasta que la consulta estuviera legalmente inscrita. Con este documento, el ente electoral tiene vía libre para emitir una decisión sobre el futuro de Cepeda en la consulta de marzo.

Puede leer el documento a continuación.

