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La bancada del Centro Democrático se refirió a los señalamientos realizados contra la excandidata presidencial, Paloma Valencia, quien fue señalada de tener información sobre el atentado contra el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe. Los congresistas rechazaron este hecho, respaldaron a la exsenadora y pidieron retractación a quienes difundieron estos ataques.
Por parte de un comunicado, los congresistas adscritos al Centro Democrático rechazaron los señalamientos que "pretenden hacer creer que Paloma Valencia conocía de un atentado contra Miguel Uribe y guardó silencio". Agregaron que los chats que compartió la exsenadora son claros: "Los mensajes que recibió se referían a un eventual atentado contra ella".
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en medio de su defensa sobre la excandidata presidencial, afirmó que "mientras el país tiene tantos problemas y desafíos los bodegueros al parecer siguen en campaña". Esta es una línea que también han manejado otros sectores de la colectividad uribista, como el senador Hernán Cadavid, quien afirmó que "prefieren difamar a una persona transparente como es Paloma Valencia antes que asumir sus propios errores".
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Dario(77642)•Hace 18 segundosNo se rasguen las vestiduras. Las tres candidatas no querían a Miguel Uribe T. Sabían que en una consulta las derrotaba y que luego ganaría la presidencia. Amén de que era el niño mimado de AUV, director y dueño de ese partido. Nadie la está inculpando, lo que le reclaman es que quizás no manifestó oportunamente los comentarios que le habían hecho. No sean alaracosos.