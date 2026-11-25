Por parte de un comunicado, los congresistas adscritos al Centro Democrático rechazaron los señalamientos que "pretenden hacer creer que Paloma Valencia conocía de un…

La bancada del Centro Democrático se refirió a los señalamientos realizados contra la excandidata presidencial, Paloma Valencia, quien fue señalada de tener información sobre el atentado contra el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe. Los congresistas rechazaron este hecho, respaldaron a la exsenadora y pidieron retractación a quienes difundieron estos ataques.

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Por parte de un comunicado, los congresistas adscritos al Centro Democrático rechazaron los señalamientos que "pretenden hacer creer que Paloma Valencia conocía de un atentado contra Miguel Uribe y guardó silencio". Agregaron que los chats que compartió la exsenadora son claros: "Los mensajes que recibió se referían a un eventual atentado contra ella".

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🚨COMUNICADO DE PRENSA



La bancada del Centro Democrático en el Congreso rechaza de manera categórica los infundios que pretenden hacer creer que Paloma Valencia conocía de un atentado contra Miguel Uribe Turbay y guardó silencio.@RevistaSemana @ELTIEMPO @BluRadioCo @lafm… pic.twitter.com/KALN4QNwnz — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 25, 2026

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en medio de su defensa sobre la excandidata presidencial, afirmó que "mientras el país tiene tantos problemas y desafíos los bodegueros al parecer siguen en campaña". Esta es una línea que también han manejado otros sectores de la colectividad uribista, como el senador Hernán Cadavid, quien afirmó que "prefieren difamar a una persona transparente como es Paloma Valencia antes que asumir sus propios errores".

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