Oficialismo buscará que gobierno De la Espriella pueda “corregir” el proyecto de presupuesto

La bancada del Centro Democrático presentará la proposición que permitiría que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda presentar su propio proyecto de presupuesto para 2027. Foto: Archivo Particular

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La bancada del Centro Democrático buscará que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda presentar su propio proyecto del presupuesto general para 2027. Para lograrlo, presentarán una proposición que devuelva el radicado por el exministro de Hacienda Germán Ávila, al que señalan de tener “graves problemas”.

“Devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, para que se presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar su plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”, se lee en la proposición.

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En ese documento presentan ocho aspectos en los cuales el proyecto actual tiene temas que tienen que volverse a revisar. Entre ellos, piden que se precise la fuente de los COP 30,2 billones que faltan en el presupuesto y que se añadan las “medidas alternativas en caso de no aprobación” de una reforma tributaria.

Además, solicitan que se incorporen “los ajustes derivados de las observaciones presentadas por el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de las Comisiones Económicas Conjuntas, especialmente aquellos relacionados con los supuestos macroeconómicos, las proyecciones de crecimiento, inflación, tasas de interés, recaudo tributario, balance fiscal y sostenibilidad de la deuda”.

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Por esos ocho puntos, solicitan que las comisiones concuerden en que el documento radicado necesita “enmiendas y soportes adicionales”. Todo eso, con miras a que el gobierno de De la Espriella pueda, en palabras de la bancada, “corregir los graves problemas que presenta el proyecto que había sido radicado por el gobierno anterior”.

En su plan de gobierno, el nuevo gobierno ha planteado la austeridad como un eje clave. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció hace algunas semanas que presentarán una reforma tributaria propia para septiembre y que contemplan un “tijeretazo” a las finanzas públicas de cerca de COP 20 billones.

Incluso, en su primer discurso como mandatario, De la Espriella adelantó el contenido de un “decreto de congelamiento del gasto público” y también confirmó una “reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”.

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Hasta el momento, el gobierno tiene al grueso de los partidos de su lado. El Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical ya se declararon de gobierno, y el mismo camino tomarían el Partido de la U y el Partido Liberal. El Pacto Histórico es, a la fecha, el único que se ha declarado de oposición y tiene 69 congresistas en sus filas. En todo caso, faltará ver cómo empieza a tomar forma la discusión en el Congreso con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el mismo Gómez ya en firme en sus carteras.

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