Centro Democrático propone eliminar las contralorías territoriales: esta es la razón

El senador Hernán Cadavid prepara un proyecto de acto legislativo para eliminar las contralorías territoriales y avanzar hacia un modelo de control fiscal con una estructura más eficiente y menores costos administrativos. La iniciativa pone nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo sobre cuánto dinero de los colombianos se destina al funcionamiento de 67 contralorías territoriales y qué resultados concretos se están obteniendo a cambio.

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Debido a que actualmente existen 67 contralorías territoriales (32 departamentales, 30 municipales y 4 distritales). La nueva propuesta busca revisar el costo de esta estructura institucional y determinar cuánto podría ahorrarse el Estado con su eliminación, evitando duplicidades y reduciendo gastos asociados al funcionamiento de entidades territoriales de control fiscal.

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La transformación del modelo determinaría también trasladar las funciones de estos entes territoriales a la Contraloría General de la República en un plazo máximo de dos años para realizar la transición. Esto permitiría unificar los criterios técnicos de vigilancia de los recursos públicos en todo el país, reducir los riesgos de influencia política en los órganos de control territorial y optimizar los recursos públicos destinados al funcionamiento del sistema de control fiscal.

Según la Auditoría General de la República sobre la recuperación efectiva de recursos derivados de los procesos de responsabilidad fiscal. Dichas cifras constituyen un referente histórico para evaluar la eficiencia del sistema de control fiscal territorial que presentan a los niveles de corrupción en las contralorías departamentales y gobernaciones entre 2013-2014 y 2015-2016. En la segunda medición, ninguna de las 64 entidades obtuvo una calificación de riesgo bajo; además, la mitad de las contralorías (16 de 32) quedó en riesgo alto o muy alto, frente a 13 gobernaciones en esas mismas franjas.

Además, las contralorías de Amazonas, Guainía y Vichada fueron calificadas en riesgo muy alto en ambos periodos, y lo mismo ocurrió con las gobernaciones de Chocó, Guainía y La Guajira. Guainía es el único departamento en el que las dos entidades permanecieron en el nivel más crítico durante todo el periodo. Aunque once contralorías redujeron su nivel de riesgo, dos lo aumentaron (Meta y Tolima) y diecinueve conservaron la misma calificación.

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