Centro Democrático defendió voto que deja salir del país a Petro: “No cambiamos de posición”

La bancada del Centro Democrático defendió el voto con el que permitió salidas del país de Petro. Foto: El Espectador

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La bancada del Centro Democrático respondió luego de los señalamientos en varios sectores políticos por su postura de respaldar las salidas del país del expresidente Gustavo Petro. La medida le permite al exjefe de Estado poder dejar el territorio colombiano sin solicitud previa al Congreso durante el próximo año, aunque tiene algunos condicionantes.

Y es que a través de una carta el ahora expresidente pidió al Senado que se le aprobara un solicitud con la que podría disponer de salidas internacionales sin tener una revisión previa de la Cámara Alta. Según señaló Petro en la carta, el permiso es “para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica”.

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Esa medida tuvo un respaldo en la plenaria del Senado con 73 votos a favor y 11 en contra, incluyendo el respaldo del uribismo, la segunda mayor bancada en ese recinto. Sin embargo, desde sectores como Salvación Nacional o congresistas como Alfredo Deluque (La U) o “Jotape” Hernández cuestionaron la medida aludiendo a un presunto plan de Petro para eludir procesos judiciales.

Sin embargo, en un reciente comunicado el partido Centro Democrático aseguró que no cambiaron “su posición frente a Gustavo Petro. Seguimos siendo oposición, ejerciendo control político y denunciando sus errores y decisiones cuando afectan al país”.

En su defensa aseguraron que “El Centro Democrático se opuso a una autorización abierta e indefinida y exigió condiciones y mecanismos de seguimiento”. En ese sentido señalaron que, entre otros, Petro tendrá que notificar al Senado las fechas y los lugares para sus salidas internacionales.

“Por iniciativa del Centro Democrático, Petro deberá informar las fechas y destinos de sus viajes. La autorización queda así sujeta a control y seguimiento”, señalaron.

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Asimismo indicaron que otros expresidentes también acudieron al Senado para recibir ese permiso y el mismo les habría sido aprobado. Citaron los casos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, a quienes se les concedieron esas salidas.

Remarcaron que se oponen a la persecución política. “Nuestra oposición es a Petro sin desconocer la Constitución y el Estado de derecho. Las investigaciones y eventuales responsabilidades deben avanzar por las vías institucionales correspondientes. Si una autoridad competente establece restricciones, deberán cumplirse”, remarcaron.

En ese comunicado agregaron que “esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución”.

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