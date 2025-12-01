Centro Democrático sacó a Miguel Uribe Londoño de proceso para elegir candidato

Miguel Uribe Londoño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El partido Centro Democrático publicó un comunicado que agitó la contienda electoral. Después de un cruce de mensajes y llamadas entre varios de los protagonistas de la campaña, las directivas informaron que continuarán el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, lo que implica el retiro de Miguel Uribe Londoño.

Según se lee en la comunicación, la decisión obedece a la posibilidad de que Uribe Londoño se adhiera a la campaña de Abelardo de la Espriella. Según explicaron, De la Espriella se comunicó con el expresidente Uribe para informarle que Uribe Londoño para que expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyarlo.

Lea también: Robledo, Pedraza, Gómez y más: estos son los 100 integrantes de la coalición Ahora Colombia

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que:



1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella.



2. El… pic.twitter.com/HrSMihgrV3 — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

Luego, el pasado sábado, el exmandatario recibió un mensaje de Uribe Londoño en el que decía que estaba preparando una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos este lunes.

“En la noche del domingo, el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al Dr. Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema la atendería por mensajes. En la mañana de este lunes el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con el Dr. Uribe Londoño quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp”, se lee en la publicación del partido.

No se pierda: Centro Democrático confirmó que ya inició proceso para elegir candidato y dio detalles

Así las cosas, el partido comunicó que, tras ese cruce de mensaje, le agradece la franqueza a De la Espriella y que continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Sin embargo, minutos después de la publicación del comunicado, el candidato Miguel Uribe publicó un mensaje en X señalando que “ni renuncio ni me renuncian”.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.