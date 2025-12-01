Robledo, Pedraza, Gómez y más: estos son los 100 integrantes de la coalición Ahora Colombia

Juan Sebastián Gómez, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La coalición Ahora Colombia inscribió este lunes oficialmente su lista al Senado, integrada por figuras del Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso. Luego de un fuerte pulso interno entre los tres partidos, la cabeza quedó en manos de Juan Sebastián Gómez, actual representante a la Cámara y militante del Nuevo Liberalismo.

Junto a él estarán algunas de las figuras más importantes del partido cristiano Mira, entre ellos los senadores Ana Paola Agudelo y Manuel Virgüez. Desde Dignidad y Compromiso se destacan el exsenador Jorge Robledo, en la casilla 10, y la representante Jennifer Pedraza, en el puesto 100.

#Ahora estamos desde la @Registraduria realizando la inscripción oficial de nuestra lista al Senado.



A través de la coalición #AhoraColombia tenemos un propósito claro de ofrecer al país una alternativa seria, moderna y responsable. pic.twitter.com/ej7OKwK9Yt — Nuevo Liberalismo (@NvLiberalismo) December 1, 2025

Lea también: Centro Democrático confirmó que ya inició proceso para elegir candidato y dio detalles

“La coalición reitera su compromiso con una política constructiva, centrada en el diálogo y la responsabilidad, y en la búsqueda de soluciones para los desafíos más urgentes del país. Con esta inscripción, Ahora Colombia inicia de manera oficial su camino hacia las elecciones legislativas, convencida de que la unidad, la coherencia y la visión compartida permitirán ofrecer al país una representación que responda a las necesidades de las personas y a la realidad de los territorios”, señalaron desde la alianza.

En la lista también hay figuras políticas como Juan Fernando Reyes Kuri, Carlos Eduardo Guevara, Gloria Elsy Díaz, entre otros. También hay personalidades del entretenimiento como Javier Fernández Franco.

No se pierda: Panorama presidencial de las encuestas desató reacciones políticas: esto dijo Petro

Los 100 candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.