Política
Elecciones 2026

Robledo, Pedraza, Gómez y más: estos son los 100 integrantes de la coalición Ahora Colombia

La alianza que conforman los partidos MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso fue presentada como una “combinación equilibrada de liderazgos regionales, conocimiento técnico, renovación política y experiencia legislativa”.

Redacción Política
01 de diciembre de 2025 - 04:18 p. m.
Juan Sebastián Gómez, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza.
Juan Sebastián Gómez, Jorge Robledo y Jennifer Pedraza.
Foto: Archivo Particular
La coalición Ahora Colombia inscribió este lunes oficialmente su lista al Senado, integrada por figuras del Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso. Luego de un fuerte pulso interno entre los tres partidos, la cabeza quedó en manos de Juan Sebastián Gómez, actual representante a la Cámara y militante del Nuevo Liberalismo.

Junto a él estarán algunas de las figuras más importantes del partido cristiano Mira, entre ellos los senadores Ana Paola Agudelo y Manuel Virgüez. Desde Dignidad y Compromiso se destacan el exsenador Jorge Robledo, en la casilla 10, y la representante Jennifer Pedraza, en el puesto 100.

“La coalición reitera su compromiso con una política constructiva, centrada en el diálogo y la responsabilidad, y en la búsqueda de soluciones para los desafíos más urgentes del país. Con esta inscripción, Ahora Colombia inicia de manera oficial su camino hacia las elecciones legislativas, convencida de que la unidad, la coherencia y la visión compartida permitirán ofrecer al país una representación que responda a las necesidades de las personas y a la realidad de los territorios”, señalaron desde la alianza.

En la lista también hay figuras políticas como Juan Fernando Reyes Kuri, Carlos Eduardo Guevara, Gloria Elsy Díaz, entre otros. También hay personalidades del entretenimiento como Javier Fernández Franco.

Los 100 candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso

Por Redacción Política

Giovanni(38945)Hace 16 minutos
Solo se conoce a Robledo… de resto todos son unos aparecidos!… serán arrollados, no tienen chance de nada… el nuevo liberalismo no existe… nadie cree en delfines mantenidos…
Otton(emcod)Hace 21 minutos
¿Unirse al MIRA? Sin palabras, qué horror!!!
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 44 minutos
Dónde terminan los del Moir, en la extrema derecha, falta Suarez para cantarles el villancico. Qué horror
