Uribe sí podría elegir candidato del Centro Democrático después de encuesta interna

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A semanas de que se realice la encuesta con la que se escogerá al candidato único del Centro Democrático, se conocieron condiciones sobre el proceso. Se trata de una acta con la que se habría acordado que el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, podrían tener la última palabra, incluso pese a que siempre se ha hablado que el mecanismo será la medición realizada por una firma internacional.

En un acta de agosto, dada a conocer por Blu Radio, se explica que el mecanismo para elegir será la encuesta realizada por una firma internacional, que será pagada por el partido y en el que las preguntas se acordarán entre los precandidatos y la colectividad. También se les dio la potestad a los cinco precandidatos a realizar “encuestas intermedias” de cara a que tomaran decisiones sobre sus candidaturas.

Puede leer: Favorabilidad de Petro en reciente encuesta desató debate en izquierda y derecha

El documento fue suscrito por los precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe, con conocimiento del expresidente Álvaro Uribe y del director del partido, Gabriel Vallejo. Y se firmó luego del magnicidio de Miguel Uribe Turbay –el 11 de agosto– y de que su familia aceptara que el padre de este lo reemplazaría como candidato.

Pero hay un punto clave, que es el que más ha llamado la atención en esas actas: “El partido se reservará el derecho a decidir si participa con dos candidatos a la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026”, siendo elegidos entre Cabal, Valencia, Holguín, Guerra y Uribe. Y ese “derecho a decidir” se le confiere al “presidente fundador (el expresidente Uribe) y al director del partido (Vallejo).

Estimado Ricardo. En honor a la verdad y la claridad, la fuente no le contó que en los numerales 2, 3 y 4, se deja claro que el mecanismo principal de selección será la encuesta internacional acordada entre los precandidatos y el partido, y que incluso los precandidatos pueden… https://t.co/cDsJFST9XX — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 6, 2025

También: “Candidatura inviable”: Registraduría niega inscripción de comité de firmas de Quintero

Ese detalle, sin embargo, muestra que, pese a la apuesta por mostrarse como un frente unido, en las filas del uribismo hay prevenciones y choques internos. De hecho, reporteros de este diario supieron que Uribe, el precandidato, se habría movido para que la firma de la encuesta fuera nacional, teniendo en cuenta que, según mediciones internas, él le sacaría ventaja a sus copartidarias. Esta opción, sin embargo, no fue aceptada.

Sobre la cláusula que le da poder al expresidente y al director de elegir a dedo un candidato distinto al que marque en las encuestas, la senadora Cabal aseguró que “se deja claro que el mecanismo principal de selección será la encuesta internacional acordada entre los precandidatos y el partido, y que incluso los precandidatos pueden llegar a un acuerdo sobre la continuidad o no de algunos de ellos para la selección final del candidato. Esa potestad es del expresidente Uribe y del director Gabriel Vallejo, y aplicaría solo si no hay consenso, que no significa unanimidad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.