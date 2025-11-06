“Candidatura inviable”: Registraduría niega inscripción de comité de firmas de Quintero

Daniel Quintero en rueda de prensa en la Registraduría. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con una resolución de cuatro páginas, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso fin –al menos mientras suceden decisiones judiciales– a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero a través de firmas.

“El registrador delegado en lo Electoral procederá a rechazar el registro del comité constituido con el objeto de inscribir al ciudadano Daniel Quintero como candidato a la presidencia”, se lee en el documento firmado por el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez.

Y señala: “Respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente”.

Fueron varios hechos los que expuso la Registraduría. Por ejemplo, que el 26 de septiembre pasado se presentó el acuerdo de voluntad entre los representantes de los partidos Unión Patriótica, Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo “realizando la inscripción del ciudadano Daniel Quintero Calle [...] para participar, junto con los ciudadanos Diana Carolina Corcho e Iván Cepeda, en la consulta popular que se realizó el pasado 26 de octubre”.

Esta es la resolución de la Registraduría:

Además, que la entidad no recibió solicitudes de modificar la consulta, bien fuera por renuncia o retiro. También, que “en diversas reuniones sostenidas a partir del mes de agosto, la Registraduría acordó con los integrantes del denominado Pacto Histórico los parámetros esenciales para la realización de la consulta popular”.

En ese sentido, la Registraduría indicó que “si la ley prohíbe la inscripción como candidatos de ciudadanos que han participado en consultas, sería contrario al principio de legalidad/juridicidad permitir actuaciones preparatorias (como la inscripción de un comité que postulará dicha candidatura) que tienen como único propósito un acto final ilícito o imposible jurídicamente: la inscripción de un candidato que ha participado en una consulta”.

En una breve publicación en X, Quintero reaccionó: “No quieren que reseteemos la política pero la vamos a resetear. No más narcos ni corruptos”. Ya este miércoles, el exalcalde había anunciado demandas contra el registrador Hernán Penagos y contra Suárez.

No quieren que reseteemos la política pero la vamos a resetear. No mas narcos ni corruptos. — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 6, 2025

