Así quedaron conformadas las 103 curules del Senado que se posesiona este 20 de julio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará las credenciales a los integrantes del Senado este martes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejará en firme las 103 curules que integran el Senado y este mismo martes se entregarán las credenciales a todos sus integrantes. Un borrador de proyecto de esa corporación, que deberá tener las firmas de todos los magistrados, zanja la discusión en torno al escaño en disputa, que quedará en manos de Salvación Nacional, el partido que apoyó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, desde el inicio.

Precisamente, con ese documento queda en firme que el movimiento que lidera el también senador electo Enrique Gómez sumará otra curul en el Senado, esta vez a nombre de John Alejandro Bermeo, denunciado ante la Fiscalía por presuntas agresiones físicas y abuso sexual; que él negó haber cometido.

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En todo caso, son el Pacto Histórico y el Centro Democrático los partidos con más curules. El primero se convirtió en la colectividad mayoritaria en esa corporación, con 25 escaños, y con ella también se contará el voto de la que asigna el Estatuto de la Oposición, en la que estará Iván Cepeda, quien sacó la segunda mayor votación de la contienda presidencial de este 21 de junio. La segunda obtuvo 17 y sumó cinco con respecto a la cohorte del periodo 2022-2026.

Los tradicionales, por su lado, perdieron presencia con respecto al actual Congreso. El Partido Liberal obtuvo 13, el Conservador tuvo 10 —entre los que está el actual representante Wadith Manzur, investigado y preso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)— y el Partido de la U quedó con ocho. Cambio Radical, por su lado, quedó con siete.

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Las coaliciones aseguraron lo propio. Ahora Colombia quedó con cinco: tres para el MIRA, uno para Dignidad & Compromiso y uno para el Nuevo Liberalismo. Alianza por Colombia quedó con 11: Alianza Verde alcanzó cinco, ASI logró cuatro, el Partido Demócrata quedó con uno y otro quedó en manos de En Marcha.

Las curules indígenas fueron para dos movimientos. Están MAIS, con Martha Peralta repitiendo puesto, y AICO, con Jesús Omero Cuasapud entrando al Congreso.

El 13 de julio se entregarán las credenciales para cada uno de estos escaños, siete días antes de que se posesione la nueva cohorte de congresistas. En todo caso, este es un borrador de la decisión que quedará en firme en estos días, cuando el pleno del CNE avale la composición de la cámara alta.

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Su Presidencia ya está en disputa entre figuras como Alfredo Deluque (Partido de la U), Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Lidio García (Partido Liberal). Sería el primero el que tendría más opciones de ocuparla en la primera legislatura, pues fue de los congresistas que apoyó al presidente electo desde el inicio de su campaña

Este es el borrador del proyecto que dejará en firme la elección de Senado:

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