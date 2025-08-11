“¿Qué tanto nos queremos enfrentar con el presidente de EE. UU.?”: Gaviria a Petro

Presidente Gustavo Petro y exmandatario César Gaviria. Foto: Archivo

Este lunes se conoció un nuevo comunicado del expresidente César Gaviria en el que se fue de frente contra el gobierno de Gustavo Petro. El también jefe natural del Partido Liberal cuestionó la apuesta de sometimiento a grupos armados hecha por la actual administración y criticó un trino reciente del jefe de Estado respaldó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sobre el primer punto, Gaviria aseguró que examinó el proyecto de sometimiento radicado en el Congreso por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y volvió a criticar la apuesta de paz total del Ejecutivo. “Es impresionante cómo han violado las normas legales, cómo se apoderan del territorio y tienen azotadas a millares de colombianos, y el cese al fuego del que se burlan (nadie lo respeta), y el comisionado Otty Patiño ni reacciona, nuestro presidente tampoco”, dijo.

Según dijo, la única manera de garantizar la paz sería a través del accionar de la fuerza pública. Por otra parte, criticó los acercamientos con Venezuela y recordó que Estados Unidos “está amenazando con una intervención militar directa no solo contra Maduro, sino que ha calificado como terroristas los grupos con los que el gobierno Petro ha estado negociando, y a quienes también amenaza con medidas militares, lo que de por sí representa un problema para el gobierno Petro que, en vez de considerar estos grupos como terroristas, los trata como si fueran grupos con elementos políticos a su favor”.

Gaviria alertó sobre una posible represalia de Trump en materia de aranceles e hizo referencia al caso de Brasil, país al que el presidente estadounidense le aplicó un arancel extra del 50 % al estar en contra del proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. “El proyecto de ley en beneficio de las bandas criminales es como una mezcolanza de herramientas de diversos procesos. Yo no creo que con una ley ordinaria se puedan hacer todas las cosas que permitirían aplicarles tratamientos benévolos a los hampones, políticas similares a la de la ley de paz total”, agregó.

El expresidente aseguró que sería mejor una ley estatutaria y cuestionó que el proyecto que actualmente cursa en el Senado le dé al Ejecutivo facultades para clasificar organizaciones y bandas criminales y determinar el régimen jurídico aplicable y los beneficios. “Le otorga poderes descomunales al Comisionado de Paz (cuyas funciones hoy se desconocen, salvo por otorgar ceses al fuego), el cual le ha dado un mal manejo a los recursos públicos a su disposición”, agregó.

En cuanto al ruido de intervención militar, aseguró que sería una violación a la soberanía si no cuenta con aprobación del Congreso, pero que no cree “que nuestra retórica altisonante sea suficiente para intimidar al presidente Trump”. Y agregó que “No entiendo para qué nos sirve que el presidente Petro salga en defensa del presidente Maduro y de su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tanto nos queremos enfrentar con el presidente de EE. UU.? ¿No deberíamos evitar llegar al punto en el cual EE. UU. no distinga entre nuestra Fuerza Pública y la de Venezuela?”.

Comunicado de César Gaviria sobre ley de sometimiento de Petro

