Colombia Humana y Petro reaccionaron a inspección de la Fiscalía a sede del partido

A través de un comunicado, el partido Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, dio a conocer este jueves que la Fiscalía realizó un procedimiento institucional ordinario para solicitar información a la colectividad, pero que esto no implica una investigación penal. La diligencia del ente investigador se llevó a cabo el miércoles, esto con el fin de verificar las posibles violaciones al tope de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro y su gerente, Ricardo Roa.

“Colombia Humana siempre atiende de manera respetuosa, transparente y oportuna todos los requerimientos de las autoridades competentes, entregando la documentación solicitada en los tiempos y formas establecidos. Nuestra actuación se caracteriza siempre por el respeto a la institucionalidad y por la disposición de colaborar con los órganos de control”, se lee en un comunicado del partido.

Colombia Humana rechazó lo que llamó “el tratamiento sensacionalista y tendencioso que algunos medios” le dieron al procedimiento. “Colombia Humana reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética pública. Nuestra labor política se orienta por principios democráticos y por la defensa del interés común, y seguiremos actuando con la serenidad y la claridad que exige el respeto al debido proceso y a las instituciones”, agregó la colectividad.

De acuerdo con la fiscal Camargo, el ente investiga si hubo violación de los topes electorales o financiación ilegal. En declaraciones a medios, la alta funcionaria destacó que el objetivo “es llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar la verdad sobre la campaña (...) En el 100% de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a ese pronunciamiento con un breve mensaje. “Y no encontrará nada”, escribió en su trino. “Estamos atendiendo con total tranquilidad los requerimientos de la Fiscalía. Cualquier información necesaria está disponible con la mayor transparencia. Colombia Humana y el presidente Petro siempre proceden bajo principios de honestidad y legalidad. Estamos sin nada que temer”, dijo la presidenta del partido, la senadora Gloría Flórez.

Y no encontrará nada. https://t.co/G66HPrt6Ah — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

Cabe anotar que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), por ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), la campaña de Petro, bajo la gerencia de Roa, sí superó los topes de gastos por más de 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Se espera que la máxima autoridad electoral tome una decisión final el próximo 13 de noviembre.

