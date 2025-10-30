“El talón de Aquiles de la izquierda es el tema de la seguridad”: Clara López

Clara López, senadora del Pacto Histórico y precandidata presidencial. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cuál es su ideología política?

Yo soy profundamente liberal. He sido educada en el respeto y la tolerancia, y en la medida en que he venido desarrollándome intelectualmente, he ampliado mis horizontes hacia toda la problemática social, la problemática de derechos humanos y de la paz en el mundo y en Colombia. Me catalogo como una mujer progresista.

¿Cuál es su principal propuesta?

Yo pienso que el talón de Aquiles de los sectores de izquierda con quienes comulgo es el tema de la seguridad. Mi intención es, en los primeros 100 días de gobierno, concretar con los generales, tanto los activos como los retirados, con comunidades y con los sectores que están fuera de la ley los procesos que lleven a garantizar la seguridad en todo el país: en los campos y en las ciudades. Tratar cada tema uno por uno, cada conflicto con sus especificidades, para lograr ahí sí paz y convivencia y seguridad en todo el país.

Eso se parece a la paz total, ¿o cómo diferiría de esta política?

No creo que pueda ser un solo consejero de paz quien dirija, tienen que ser personas en el territorio. Deben ser conversaciones muy concretas y en directa comunicación con la presidenta. Esto no dependería de un alto comisionado para la Paz. Dependería de personas directamente en el territorio. Debe ser particularizado caso por caso. Y creo que así obtendremos resultados concretos y rápidos.

Además de lo relacionado con los procesos de paz, ¿qué más priorizaría en sus primeros 100 días?

Bueno, hay que meterle mano al Estado. Hay que analizar y desarmar el sistema, ver dónde está la problemática fundamental y volver a reestructurar en función de los fundamentos. En el Estado algo anda muy mal: hay demasiada corrupción, hay demasiada ineficiencia y tenemos que hacer una reingeniería inversa para que toda esa cantidad de gente que trabaja en el Estado haga valor agregado. No podemos seguir con que los presupuestos año a año, que se gasten COP 550 billones y no pase nada. Tenemos que volver eficiente al Estado. Tenemos que hacer una desregulación muy estratégica para impulsar el crecimiento económico y la producción.

¿Cuál política del Gobierno Petro no continuaría y cuál sí?

Pienso que lo fundamental del Gobierno Petro ha sido el cambio de mentalidad y de relato de país. Hoy nadie puede excluir de sus programas los temas sociales que se han vuelto cruciales en esta etapa de la vida nacional. Lo que yo corregiría del presidente Petro sería el estilo, por uno menos confrontacional para que nos dediquemos a hablar de las políticas y no de las formas.

¿Cómo abordaría la relación con Estados Unidos con hechos como los que han pasado recientemente?

El presidente Trump está actuando en contra de la historia y en contra de lo que reposa en los mismos archivos del gobierno americano. Fue el presidente Petro el que denunció esa alianza non sancta entre narcotraficantes, paramilitares y políticos que aquí se conoció como el escándalo de la parapolítica. Y está en contra de cualquier racionalidad. Es supremamente injusto ahora venir a calificarlo de narcotraficante. La respuesta del presidente Petro ha sido la adecuada. Tiene que exigir respeto y soberanía, pero al mismo tiempo recordar que aquí hay una larga amistad y alianza entre Estados Unidos y Colombia. Y el presidente Trump no debería graduarnos de enemigos. Creo que hay mucho espacio para recomponer, pero con dignidad.

¿Existe el riesgo de que se rompan las relaciones?

Uno esperaría que haya una reconducción de parte de los Estados Unidos porque el mundo ha cambiado. Estamos pasando de una hegemonía unipolar a un mundo multipolar donde China avanza con tecnología y Rusia con mucha estrategia. Hasta la India, con su diplomacia, están cambiando las relaciones del mundo. Aquí el que más grita no es el que más consigue resultados. Y desde luego, el liderazgo exige el respeto y la legitimidad. Yo hago votos porque aquí no vayan a traer una guerra al vecindario.

Al presidente le han cuestionado el acercamiento a países como China. Si llega a la Presidencia, ¿continuaría con esta exploración?

El mundo multipolar exige relaciones en pie de igualdad con todos los países. Hay que diversificar las relaciones. Todos los comerciantes y todos los productores colombianos miran siempre abrir más y más mercados y el mercado de China es un mercado supremamente interesante. Tenemos que avanzar en esa dirección.

¿Cómo llevaría las relaciones con Venezuela, teniendo en cuenta las denuncias de fraude electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro?

No se les puede olvidar que tenemos 2.200 kilómetros de frontera compartida. Aquí lo que se necesita es seguir el interés nacional. Ellos deben resolver sus propios problemas y debo recordarles que el presidente Petro no ha reconocido al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Precandidata, ¿reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?

Yo pienso que lo que está a la orden del día es que los venezolanos resuelvan sus problemas. Hasta que no lo hagan, voy a seguir en la misma política del presidente Gustavo Petro.

¿Cómo va la conformación de Unitarios?

El Pacto Histórico acaba de tener una muy exitosa consulta que ha definido sus candidatos tanto para el Senado, como la Cámara y la Presidencia de la República. Los otros sectores del progresismo de la izquierda, de las organizaciones sociales, venimos en un proceso paralelo que se denomina Unitarios. Hemos estado en nuestro proceso de organizar una lista fuerte para el Senado y alianzas para la Cámara. En ese orden de ideas, ya hemos avanzado no solo con sectores del Pacto, sino también con otros que no entraron a Unitarios.

¿Qué meta tienen con esa coalición?

Estamos armando una gran lista que aspiramos, no solamente pase el umbral, sino que contribuya a una bancada importante del progresismo en el próximo Senado. En materia de candidaturas presidenciales estamos avanzando y la idea es que lleguemos con una sola candidatura a las elecciones en primera vuelta de todo el progresismo de Colombia.

