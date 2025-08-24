Uribe, Gaviria y varios precandidatos de oposición se reunieron para hablar sobre salud

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria estuvieron presentes este 24 de agosto en un conversatorio virtual sobre el sistema de salud que organizó el Nuevo Liberalismo. Foto: Captura

Con los expresidentes Álvaro Uribe (Centro Democrático) y César Gaviria (Partido Liberal) abordo, en la noche de este domingo se realizó un foro ampliado de precandidatos sobre el sistema de salud y la cirugía que se le pretende hacer vía proyecto de ley por iniciativa del presidente Gustavo Petro.

La cita se convocó a instancias del Nuevo Liberalismo, partido desde el cual se invitaron expertos sobre el sistema, analistas y por supuestos a varios de quienes han dicho que aspiran a tener un cupo en el tarjetón presidencial de 2026, ya sea por una colectividad o recogiendo firmas. El común denominador es que todos hacen oposición al Gobierno.

Entre quienes conocen desde lo técnico el sistema estuvo Ana María Vesga, presidenta de Acemi, quien advirtió que entre mayo de 2024 y mayo de este año se incrementó en al menos un 16 % la interposición de tutelas sobre asuntos que los pacientes piden en cuanto a su atención. Dijo que, desde su perspectiva, es responsabilidad del Ejecutivo y las acciones que ha venido ejecutando.

En una línea similar, pero con una postura política, se pronunció el expresidente Gaviria. Advirtió que “tengo una visión pesimista de lo que viene”. Y el exmandatario Uribe, quien defendió la Ley 100, dijo que “el sistema lo ha quebrado el presidente Petro”.

Pero más allá de las connotaciones técnicas y políticas en torno al sistema de salud y la reforma que está pendiente de tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, lo que se registró fue una foto de precandidaturas que tienen afinidad ideológica y que además coinciden en la oposición a la actual administración.

Por eso pasaron por este conversatorio, entre otros, Paloma Valencia, Paola Holguín, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Manuel Galán. Además, los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Efraín Cepeda (Partido Conservador), y el representante Andrés Forero (Centro Democrático), intervinieron.

De hecho, el Centro Democrático tenía previsto para este 24 de agosto un foro sobre lucha contra la corrupción con sus precandidatos, incluyendo al recién llegado al abanico Miguel Uribe Londoño, el cual se aplazó para el siguiente domingo. No obstante, este último no estuvo en el conversatorio del Nuevo Liberalismo.

Todos coincidieron en que este tipo de ejercicios se deben seguir realizando, por lo que no se descarta que los aspirantes con coincidencia ideológica sigan consolidando espacios de encuentro como el de este domingo, en los que por ahora no se tiene prevista la presencia de quienes están en la izquierda que representa el presidente Petro.

Este fue el conversatorio:

