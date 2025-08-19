No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Reunión por seguridad de candidatos derivó en citación a debate de control político

En un encuentro a puerta cerrada se examinaron las estrategias del Gobierno para garantizarles la seguridad a los políticos. Luego de este, el presidente del Senado, Lidio García, dijo no haber quedado satisfecho.

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 12:33 a. m.
Presidente del Senado, Lidio García, y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Presidente del Senado, Lidio García, y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Foto: Mininterior
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la Presidencia del Senado tuvo lugar una reunión entre Congreso, Gobierno, Policía y Procuraduría para revisar cuál es el plan de seguridad para los aspirantes a la Presidencia. Esto, después de que el senador Miguel Uribe muriera por el atentado cometido el pasado 7 de junio en su contra. Aunque la Casa de Nariño calificó como positivo el encuentro, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), señaló no haber quedado satisfecho.

Lea: “No quedó escrito”: Cabal sobre nuevo candidato que tome las banderas de Miguel Uribe.

De hecho, el malestar fue tal que García anunció que dentro de poco se citará a un debate de control político para obtener respuestas frente a qué se está haciendo para garantizar la seguridad de todos los políticos, especialmente de cara a las campañas para las elecciones al Congreso y a la Presidencia.

“No estoy satisfecho, no vi ningún tipo de solución sino de informe y aquí lo que queremos son soluciones. No hay ni siquiera vehículos en la Presidencia del Senado, antes se sentía que se tenía una protección acorde al cargo, hoy me entregaron un carro 2006. Si yo que soy el presidente del Senado, no se me está prestando atención qué se deja para los compañeros”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró el compromiso de la Casa de Nariño y dijo que se evaluará la petición que más se escucho en la jornada: “que los mismos congresistas puedan sugerir quiénes son las personas que los cuiden para que tengan más seguridad y confianza”.

Igualmente, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, mencionó que se está trabajando con todo lo que dispone la entidad y que se está poniendo a consideración otra alternativa para aumentar la capacidad.

Lea también: “Vendrá la apelación”: Cepeda responde luego de que le concedieran la libertad a Uribe.

“Estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación con Fuerzas Militares, vamos a estudiar eso con el Ministerio de Hacienda para la financiación”, expuso el funcionario.

De otro lado, miembros del partido opositor Cambio Radical manifestaron durante la cita a puerta cerrada que la mayoría de militantes no tendrían las condiciones garantizadas para hacer actividades políticas sin correr riesgos.

“Pedimos protección de las autoridades y solicitamos al presidente Petro que cese su hostigamiento contra la oposición” manifestaron los voceros de Cambio Radical, Betsy Pérez y Mauricio Parodi.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Armando Benedetti

Miguel Uribe

Congreso

Lidio García

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar