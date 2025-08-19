Reunión por seguridad de candidatos derivó en citación a debate de control político

Presidente del Senado, Lidio García, y ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Mininterior

En la Presidencia del Senado tuvo lugar una reunión entre Congreso, Gobierno, Policía y Procuraduría para revisar cuál es el plan de seguridad para los aspirantes a la Presidencia. Esto, después de que el senador Miguel Uribe muriera por el atentado cometido el pasado 7 de junio en su contra. Aunque la Casa de Nariño calificó como positivo el encuentro, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), señaló no haber quedado satisfecho.

De hecho, el malestar fue tal que García anunció que dentro de poco se citará a un debate de control político para obtener respuestas frente a qué se está haciendo para garantizar la seguridad de todos los políticos, especialmente de cara a las campañas para las elecciones al Congreso y a la Presidencia.

“No estoy satisfecho, no vi ningún tipo de solución sino de informe y aquí lo que queremos son soluciones. No hay ni siquiera vehículos en la Presidencia del Senado, antes se sentía que se tenía una protección acorde al cargo, hoy me entregaron un carro 2006. Si yo que soy el presidente del Senado, no se me está prestando atención qué se deja para los compañeros”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró el compromiso de la Casa de Nariño y dijo que se evaluará la petición que más se escucho en la jornada: “que los mismos congresistas puedan sugerir quiénes son las personas que los cuiden para que tengan más seguridad y confianza”.

Escuchamos hoy a los congresistas y representantes de los partidos políticos para tomar medidas que busquen reforzar su seguridad. Para el Gobierno nacional es importante que el ejercicio de sus labores tengan todas las garantías posibles. pic.twitter.com/pWQqZLxras — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 19, 2025

Igualmente, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, mencionó que se está trabajando con todo lo que dispone la entidad y que se está poniendo a consideración otra alternativa para aumentar la capacidad.

“Estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación con Fuerzas Militares, vamos a estudiar eso con el Ministerio de Hacienda para la financiación”, expuso el funcionario.

De otro lado, miembros del partido opositor Cambio Radical manifestaron durante la cita a puerta cerrada que la mayoría de militantes no tendrían las condiciones garantizadas para hacer actividades políticas sin correr riesgos.

“Pedimos protección de las autoridades y solicitamos al presidente Petro que cese su hostigamiento contra la oposición” manifestaron los voceros de Cambio Radical, Betsy Pérez y Mauricio Parodi.

