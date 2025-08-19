“No quedó escrito”: Cabal sobre nuevo candidato que tome las banderas de Miguel Uribe

Durante el foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático Foto: El Espectador - José Vargas

Mientras se adelanta una reunión entre el director del Centro Democrático y los precandidatos del partido, tal como lo ordenó el expresidente Álvaro Uribe, la aspirante María Fernanda Cabal dio a conocer su postura sobre el encuentro y la petición del exmandatario de que haya un nuevo precandidato que tome las banderas del fallecido senador Miguel Uribe.

Cabal recordó la reunión que se realizó en Rionegro (Antioquia) antes de la condena en primera instancia contra Uribe, quien continúa en prisión domiciliaria. Según la precandidata, el ingreso de un quinto candidato no quedó estipulado, aunque sí se discutió brevemente.

“No quedó escrito que entrara un quinto, el compromiso era que si regresaba Miguel, él era el candidato único a enfrentarse en marzo. Y en este momento lo que quedó, según el presidente Uribe, es si la familia quiere poner a alguien”, dijo la senadora.

Sin embargo, la precandidata manifestó que si ese nuevo contendor es alguien de las bases y representa a la oposición no habría “inconveniente”. Y salió a relucir el nombre del representante y amigo de Miguel Uribe Andrés Forero.

“Nosotros conversamos con Andrés Forero y estamos a la expectativa de si es él [...] le habían manifestado que de pronto podía coger las banderas“, agregó.

Además de Forero, quien este martes dio una rueda de prensa para exponer que su posible ingreso a la contienda electoral depende de la familia de Uribe, se ha hablado de Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila.

Precisamente, la semana pasada Uribe se refirió a una reunión que tuvo con el exministro de Defensa y aseguró que encontraron “puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”.

Pero más figuras podrían sumarse para tomar el puesto del fallecido Uribe Turbay. Se ha hablado de la posibilidad de que la familia del congresista proponga un candidato propio, que podría estar entre el padre del congresista, Miguel Uribe Londoño; su hermana, María Carolina Hoyos; o su esposa, María Claudia Tarazona.

