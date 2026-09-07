Es oficial: ciudadanos israelíes no necesitan visa para ingresar a Colombia

El ministro de relaciones exteriores, Omar Bula Escobar, posando junto a la representante diplomática de Israel, Vivian Aisen. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa estrechando lazos con Israel, esto luego de la ruptura diplomática en la administración de Gustavo Petro. En las últimas horas, la Cancillería hizo oficial la decisión de retirar el requisito de visado para los ciudadanos de esa nación que visiten el país durante tiempos cortos.

La medida deroga una resolución de 2025 en la cual se había retirado a Israel de la lista de cerca de 100 países cuyos ciudadanos no necesitan ese documento para ingresar a Colombia con motivo de actividades de corta estancia. Esta decisión se venía trabajando en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, desde los primeros días de este mandato.

Lea también: Gobierno entregó detalles de la visita de Marco Rubio y de su reunión con el presidente

A mediados de agosto, los gobiernos de Israel y Colombia acordaron eximirse recíprocamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre. Ese anuncio se produjo tras varias conversaciones entre el canciller israelí, Gideon Sa’ar, y su homólogo colombiano, Omar Bula.

Cabe recordar que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había reinstaurado la exigencia en mayo de 2025, en medio de la crisis en las relaciones bilaterales. Sin embargo, la llegada al poder de Abelardo de la Espriella fue la luz verde para retomar los diálogos, incluso antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.

No se pierda: De la Espriella y empresarios hicieron 14 anuncios tras reunión en Chocó: las claves

Bula y Sa’ar ya habían delineado la ruta para reconectarse semanas antes de la transmisión de mando, en Washington, cuando hablaron del nombramiento de nuevos embajadores, la apertura de una sede diplomática colombiana en Jerusalén y la reactivación de vínculos comerciales en sectores como alimentos, maquinaria, fertilizantes y carbón. En este contexto se conoció que Vivian Aisen fue designada como representante de Israel en Bogotá.

A todo esto se suma que Colombia, con la llegada al poder de De la Espriella, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio que está bajo ocupación. Antes de asumir el cargo, el canciller Bula le dijo a este diario que, además de reafirmar que Israel ha sido un socio estratégico, “se trata de volver a la coherencia, efectivamente, y al sentido común, al valor de la familia, al valor del libre mercado, al valor de la razón. Es todo lo que viene de Occidente y que estamos dejando atrás”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.