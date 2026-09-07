Gobierno entregó detalles de la visita de Marco Rubio y de su reunión con el presidente

Abelardo de la Espriella habló con Marco Rubio. Foto: Archivo Particular

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El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este lunes algunos puntos claves de la visita a Colombia de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. El funcionario norteamericano pisará el país en medio de un recorrido por la región que también lo llevará a Ecuador y Perú.

Según la Cancillería, Rubio se sentará a conversar con el presidente Abelardo de la Espriella y su canciller, Omar Bula, con miras a fortalecer y estrechar los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Colombia. La entidad puntualizó que se buscará “revitalizar la relación y fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y cooperación entre ambos países”.

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La agenda, explicaron desde el Gobierno, estará centrada en “asuntos estratégicos de interés común”, entre los que se destaca la seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo. La cita se produce, precisamente, cuando el presidente De la Espriella fortalece la apuesta de desmontar la “paz total” del anterior y extraditar a decenas de cabecillas de grupos armados y bandas criminales.

En un segundo renglón de la agenda aparece el fortalecimiento de los vínculos comerciales, tema que toca directamente con la política arancelaria de la administración Trump. En medio de la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto, el gobierno colombiano ha pedido la suspensión temporal de estos cobros y se espera que en la reunión con Rubio se pueda tomar ese aspecto puntual.

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Precisamente, en el plan de la jornada está la conversación sobre la cooperación internacional para atender la emergencia en cuestión. Hasta el momento, Estados Unidos ha hecho donaciones cercanas a los 26,5 millones de dólares, recursos que entrarían al llamado “Fondo Milagro” que estructura el equipo del presidente con miras a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

“Durante el encuentro, los dos gobiernos abordarán oportunidades para profundizar la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo conjunto frente a desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio”, agregó la Cancillería.

Este es el primer encuentro de alto nivel entre los dos gobiernos, por lo cual se espera que la reunión deje una nueva agenda de trabajo basada en el diálogo y el respeto mutuo. De la Espriella recibirá a Rubio en la sede alterna de la Presidencia. “La elección de Barranquilla como sede del encuentro resalta la importancia estratégica del Caribe colombiano y la proyección internacional de la ciudad, reconocida por su vocación empresarial, cultural y comercial”, destacó el gobierno.

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