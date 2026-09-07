De la Espriella y empresarios hicieron 14 anuncios tras reunión en Chocó: las claves

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El presidente Abelardo de la Espriella cumplió su primer mes de mandato con un evento en Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El jefe de Estado llegó hasta la capital, Quibdó, acompañado de varios de los principales empresarios del país, quienes están interesados en aportar al plan de reconstrucción.

Entre los asistentes a esa cumbre estuvieron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Junto a ellos y varios de sus ministros, el mandatario anunció una agenda de inversiones y obras enfocadas en el progreso del Chocó.

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Según el mandatario, no se trata de poner en marcha varias obras dispersas, sino toda una estrategia al estilo del famoso Plan Marshall estadounidense. “Cuando una región ha acumulado durante décadas demasiadas barreras que impiden su desarrollo, no basta con resolverlas una por una y sin conexión entre sí.

En este sentido, De la Espriella hizo 14 anuncios con los cuales, explicó, se transformará este territorio en los próximos años. El primer punto de la reunión, presentado junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, fue la financiación de la construcción del malecón gastronómico de Quibdó. El presidente aseguró que los recursos se consiguieron gracias a la solidaridad de los empresarios.

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El segundo anuncio fueron los COP 5.000 millones de capital semilla para los emprendedores que se vieron afectados por el sismo. En esta propuesta será clave la gestión de Innpulsa. El tercer acuerdo que surgió de la cita con los empresarios es la revisión del proyecto de un canal interoceánico en Chocó, con el fin de conectar el Pacífico con el Caribe y convertir a esta región en un nodo del comercio internacional.

Esta propuesta llama la atención, pues se trata de la misma que planteó Gustavo Petro durante buena parte de los cuatro años de su administración. A renglón seguido, De la Espriella anunció un régimen especial minero para atraer más inversión de ese sector al departamento y COP 1 billón para obras de infraestructura.

“Se estructuró un solo paquete de COP 1 billón con estas obras de infraestructura vial y un aeropuerto, y serán financiadas miti y miti con los empresarios y Obras por Impuestos”, afirmó Elsa Noguera, ministra de Transporte.

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El sexto y séptimo anuncio tuvo relación con mejorar el acceso a la energía y particularmente a la energía solar. Luego aseguró que toda la apuesta necesita un nuevo régimen especial para inversores y que, desde el punto de vista de la gestión pública, se requiere un gerente para el Chocó, que será José Leónidas Tobón, oriundo de ese departamento y actual viceministro de Agricultura.

Finalmente, en el paquete de anuncios para el departamento también se incluyeron 100 becas patrocinadas por Nutresa y Nu, el fortalecimiento de Nuquí y Bahía Solano como pueblos estratégicos para el turismo y la bancarización general de la población.

Los últimos dos puntos de este plan son la compra directa a los campesinos por parte de empresas como Nutresa u Olímpica y, particularmente, la adquisición de la producción de viche.

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