“Viven del narcotráfico y cometen terrorismo”: minDefensa sobre nombres de narcobandas

El general (r) Pedro Sánchez es el actual ministro de Defensa y fue citado a un debate en el Congreso por la crisis de seguridad que azota al país. Foto: Presidencia

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, hay sido claro durante las últimas 72 horas que a los grupos criminales ligados al narcotráfico que operan en Colombia no se les deberían cambiar los nombres, ya que –según viene argumentando– son estructuras ilegales y así deben ser plenamente identificadas.

El mensaje más reciente en ese sentido lo emitió este miércoles en el Congreso, durante un debate sobre seguridad en la Comisión Segunda de la Cámara, donde advirtió que estas organizaciones dedicadas al traqueteo y la violencia no deben tener prebendas que les permitan seguir expandiéndose.

“Viven del narcotráfico y cometen terrorismo, y para llamarlos de otra manera deberían hacer otras actividades. En algún momento tuvo una razón, digamos, ideológica; ahora tiene un interés netamente del narcotráfico. Es más, muchos integrantes de ese grupo que vive del narcotráfico, y que alguien dijo que era un proyecto de vida pero es un proyecto más bien criminal, algunos integrantes de ellos son de otro país”, enfatizó Sánchez en referencia directa al ELN.

Eso mismo aseguró que debe aplicarse con el Clan del Golfo, otra banda criminal y narcotraficante que tiene lazos urbanos y rurales, con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca acercamientos a través de la llamada paz total, una política que no da resultados tangibles –como lo reconocen en el mismo Ejecutivo– y en cuya aplicación se ha llegado a sumar más de 20.000 ilegales con armas operando en territorio nacional.

La Casa de Nariño, vía decreto, le admitió el autorreconocimiento de “Gaitanistas”, lo cual ha sido duramente rechazada por la familia del Jorge Eliécer Gaitán.

“Lo mismo el cartel del Clan del Golfo. Ponerles un nombre diferente, por ejemplo a veces ve uno frentes que bloque Magdalena Media, eso es estigmatizar esa hermosa región; o héroes de Tarazá, eso es absurdo como seguir el ritmo de ellos de llamarlos como ellos se bautizan”, enfatizó el ministro de Defensa durante su paso por el Capitolio.

A esta hora, el ministro @PedroSanchezCol se dirige a los representantes de la Comisión Segunda de la @CamaraColombia, a quienes les presentará los principales avances en materia de Seguridad Nacional.



Estamos #CumpliendoConLaDefensa del país, obteniendo resultados contundentes… pic.twitter.com/rZCLVJuPMi — Mindefensa (@mindefensa) October 1, 2025

Y ya se había pronunciado en un sentido similar el lunes pasado, durante el más reciente consejo de ministros televisado, donde dijo –en frente del presidente Petro– que estos narcocriminales deben ser llamados como son y no permitir que generen símbolos de reconocimientos que puedan afectar su combate frontal.

