Reforma a la salud en vilo tras aplazamiento: surgen nuevas estrategias políticas en el Senado

Aunque en la Comisión Séptima del Senado estaba convocada para dar continuidad la discusión de la reforma a la salud este miércoles, la cita fue aplazada por parte de la mesa directiva en cabeza de los senadores Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Omar Restrepo (Comunes). Si bien se argumentó que el aplazamiento se debe a la temprana convocatoria a plenaria, según pudo conocer El Espectador, existen numerosos tintes políticos por lo que este proyecto demorará en su reanudación.

La discusión arrancó con la ponencia de archivo radicada por los senadores de Centro Democrático Honorio Henríquez y Alirio Barrera. Este último dio una pincelada inicial sobre los motivos del texto que propone el hundimiento del proyecto, que ya cuenta con cinco votos dentro de la comisión.

Además de los dos congresistas de la bancada uribista, el partido Conservador se sumó a la propuesta de archivo, lo que suma los votos de las senadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade. Además, el presidente de la célula, Miguel Pinto, también ha sido claro frente a su postura de la reforma, por lo que apoyaría su hundimiento.

Sin embargo, desde los pasillos del Capitolio Nacional se estarían gestando una serie de movimientos para tratar de integrar tres votos claves: Norma Hurtado (U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres). No obstante, en este sector las congresistas se mantienen en la necesidad de que “se discuta en la Comisión”.

La Senadora Norma Hurtado responde al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, e insiste en la discusión de reforma a la salud a través de su ponencia alternativa.pic.twitter.com/4OJd75x1l1 — SP (@Sebas12Perez10) October 1, 2025

Aun así, desde el sector opositor sí se han intentado algunos acercamientos para lograr esa mayoría en la ponencia de archivo, tal cual sucedió a principios de 2024 en que esta reforma fue hundida. Es más, en las bancadas contrarias al proyecto han reforzado sus argumentos sobre el aval fiscal, agregando que incluso, desde el Gobierno tampoco sería emitido un aval a la ponencia alternativa, resaltando las críticas desde la Casa de Nariño a esta propuesta.

No hay votos

La variedad de ponencias alrededor del proyecto ha generado una nueva decisión en la Comisión. Si bien la que más respaldos tiene es la positiva presentada por Wilson Arias, Ferney Silva, Martha Peralta, Omar Restrepo y Fabián Díaz, el restante de senadores no tienen pensado respaldar esta iniciativa.

La situación quedó en evidencia cuando varios integrantes de la Comisión resaltaron que “la realidad es que a día de hoy nadie tiene los votos, ni el archivo, ni la alternativa, ni la de Gobierno”. Y aunque desde la bancada oficialista han buscado acercarse a Berenice Bedoya (ASI) tras el retiro de su ponencia, seguirían faltando respaldos al proyecto.

Sin embargo, desde el oficialismo se le dijo a El Espectador que ante esta situación, no se descarta evaluar la ponencia de archivo, pese a las críticas del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Vamos a reunirnos, a dialogar y a enviarle una carta (a Norma) para ver qué se puede acordar”, señalaron fuentes a este diario.

Por otro lado, la senadora Norma Hurtado ha insistido que el debate ha mutado de un debate técnico, social y argumentativo, a una cuestión netamente política “lamentable porque es la reforma a la salud que involucra a 50 millones de colombianos. Se ha visto que desde el primer día que se presentó la ponencia fue decir que no sirve por parte del Presidente”.

De su parte, Miguel Pinto abrió a la posibilidad que la estrategia de hundimiento también haya sido trazada desde la Casa de Nariño con la intención de lograr avanzar con esa iniciativa de Constituyente promovida por el propio presidente Petro. “Si lo que quiere es que se archive esta reforma para poder echarle la culpa al Gobierno de la crisis explícita que él mismo generó. Quisieron la crisis, se les salió de las manos y les explotó”, aseguró el senador liberal.

