“Estoy del lado de los frustrados, los desilusionados con el Gobierno”: Claudia López

La exalcaldesa Claudia López es una de las figuras que calienta una candidatura presidencial para 2026 y, en medio de eso, ha recibido varios señalamientos de ser aliada del gobierno de Gustavo Petro, especialmente desde la oposición. A través de su cuenta de X, afirmó que acompañó en un inicio a este Ejecutivo, pero ahora se siente “desilusionada”.

"Pertenezco al partido más grande de Colombia: el de los desilusionados con el gobierno, el de los decepcionados con Petro y el de los entusados por el desperdicio de la oportunidad de cambio", señaló.

Pertenezco al partido más grande de Colombia: el de los desilusionados con el gobierno, el de los decepcionados con Petro y el de los entusados por el desperdicio de la oportunidad de cambio. pic.twitter.com/f6VJXR9eYT — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 4, 2025

Según López, “las cosas no están saliendo como [esperaban]” y “hay más desilusión que ejecución”. Precisamente, la exalcaldesa señaló que apoyó desde el inicio la voluntad de cambiar el país que propuso el presidente Petro, pero no ha visto reflejado ese deseo en las acciones de esta administración, atravesada por escándalos de corrupción y una baja ejecución.

“Es un espectáculo todos los días, de cuchillo. Es muy difícil, yo no entiendo cómo se gobierna con un equipo así. Francamente, yo que he gobernado, si algo le toca a uno como líder es armar un equipo competente, que se quiera, que se respete, que se apoye, que trabaje en equipo, pues por eso, entre otras cosas, es que uno va entendiendo por qué es que no ejecutan", agregó.

En esa línea, apuntó que “gobernar no es echar discursos y tirar ideas” —una crítica que se ha hecho en repetidas ocasiones a este gobierno—, sino “estar en detalle, al lado de la gente, con los equipos, con la ciudadanía, con los contratistas, estar en el día a día, estar en el detalle”.

¡Gracias por restractarse expresidente Uribe!



Le confirmo, esa foto si es real, y corresponde a la defensa que hacía del Metro de Bogotá para que Petro dejará su obsesión de bloquearlo, a la vez que usted y su bancada también buscaban obstruirme en Bogotá.



Esta foto veraz fue… pic.twitter.com/VqMP1zA8qJ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 25, 2025

Ese apoyo que inicialmente le dio López a la campaña fue traído a colación por la oposición y la enfrentó incluso con el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. En medio de ese cruce de trinos entre los dos políticos, la exalcaldesa lo comparó con Petro y le advirtió que “no le queda seguir el mismo camino tuitero” del jefe de Estado.

“Usted miente y tuitea como bodeguero prepago para distraer la atención del prontuario que lo tiene sentado ante la justicia en juicio penal. Da grima verlo en esa decadencia. Respete la dignidad que ostentó y respete al país”, señaló López, quien ha dicho que para 2026 se debe derrotar al petrismo y el uribismo.

Una parte clave de esa discusión, y de su propia campaña presidencial, es la escisión de Alianza Verde, partido al que renunció en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que salpicó a integrantes del partido. El sector que se ha desmarcado de su afiliación al Gobierno ha pedido a los directivos permitir la división de la agrupación y allí es donde López entraría a participar.

