CNE aumenta en dos días el plazo para anunciar consultas para marzo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió por dos días más la recepción de solicitudes para que partidos y movimientos anuncien las intenciones de realizar consultas en marzo para elegir los que los representarán en la carrera por la presidencia. De esta forma, las colectividades tendrán hasta este jueves para hacer la solicitud.

La razón de esta decisión es que, según el propio CNE, desde el jueves pasado, 11 de noviembre, se han presentado problemas en los servidores de correo electrónico del tribunal electoral, por lo que han existido dificultades “para la recepción y envío de correspondencia de la cuenta electrónica atencionalciudadano@cne.gov.co”. Esta última es la cuenta de correo electrónico donde los partidos y movimientos tenían que expresar la intención de llevar a cabo una consulta.

A pesar del fallo, el motivo principal de la determinación sería, de acuerdo con información de Blu Radio, que este error en el sistema habría hecho que la solicitud del Partido Conservador llegara fuera de tiempo, lo que implica que no fuera aceptada, impidiendo que David Barguil participara en cualquier consulta.

Tras la determinación, tanto el partido conservador como los liberales y la Alianza Verde pueden solicitar que se les tenga en cuenta para las consultas. No obstante, estos dos últimos partidos no tendrían candidatos que avalar para llevarlos a una consulta. Por el lado del los del trapo rojo, la situación es que apoyarán a Alejandro Gaviria pero este se irá por firmas y no con el aval. En cambio, al dejar en libertad a sus miembros, la Alianza Verde se garantizó no llevar un aspirante presidencial para 2022.

A diferencia de estos tres partidos, el CNE también anunció este miércoles que hasta el momento hay 20 partidos y movimientos que expresaron sus deseos de ir a una consulta interpartidista para escoger los candidatos a los que apoyarán para ser los sucesores de Iván Duque.

Estas colectividades son: Colombia Humana, Mira, MAIS, la U, ADA, Cambio Radical, Centro Democrático, Unión Patriótica, Soy porque Somos, Polo, Colombia Justa-Libres, Dignidad Colombia Renaciente, ASI, Nuevo Liberalismo, Creemos Colombia, Colombia Posible, Vamos pa’lante con Echeverry, Colombia tiene futuro y País de oportunidades.