CNE radicó proyecto de ley para mantener su independencia presupuestal

El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó esta tarde ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica para mantener su autonomía presupuestal y "fortalecer las condiciones institucionales para el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales". La propuesta cuenta con el respaldo de los nueve magistrados de la Sala Plena del tribunal electoral. Las facultades de la entidad para definir distribuciones presupuestales y contratación se generaron desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno anterior de Gustavo…

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó esta tarde ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica para mantener su autonomía presupuestal y "fortalecer las condiciones institucionales para el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales". La propuesta cuenta con el respaldo de los nueve magistrados de la Sala Plena del tribunal electoral. Las facultades de la entidad para definir distribuciones presupuestales y contratación se generaron desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno anterior de Gustavo Petro.

La Corte Constitucional, en decisión de Sala Plena, señaló que para 2027 el CNE no tendrá sección presupuestal independiente en el Presupuesto General de la Nación. El motivo de esto, señala la alta corte, es que las normas del Plan Nacional de Desarrollo que le dieron estas facultades fueron declaradas inexequibles. Los artículos 336 y 337 del PND del gobierno anterior modificaron el Estatuto Orgánico del Presupuesto para "crear una sección presupuestal independiente (…) y otorgar facultades de contratación y ordenación del gasto a su presidente".

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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en cabeza de su presidente, el magistrado Juan Felipe Lemos @JFLemosU, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica para desarrollar la autonomía presupuestal del CNE, con solicitud de mensaje de urgencia. pic.twitter.com/0AkquQbvTx — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) November 11, 2026

El Espectador conoció que, en medio de una reunión en Estados Unidos entre seis magistrados del CNE, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araujo, se discutió la necesidad de que el gobierno envié mensaje de urgencia al Congreso sobre el proyecto que ahora radica el tribunal electoral. La misión fue liderada por el presidente del tribunal Juan Felipe Lemus (Partido de La U), quien estuvo acompañado de otros cinco magistrados: Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical).

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"No cambia nuestras funciones, menos las de la Registraduría General de la Nación", aclaró el presidente del CNE, pues en caso de no pasar el proyecto antes del 31 de diciembre, quedarían presupuestalmente atados a la Registraduría. "Avanzamos en el fortalecimiento de un CNE más autónomo, independiente y comprometido con las garantías democráticas de Colombia", señaló el magistrado Gersel Pérez (Cambio Radical).

Hoy compartimos una buena noticia para la institucionalidad electoral del país.



En compañía de los magistrados del @CNE_COLOMBIA, radicamos ante el @SenadoGovCo el Proyecto de Ley 331 de 2026, que busca fortalecer nuestra autonomía presupuestal mediante una sección presupuestal… pic.twitter.com/S987y9Nlz7 — Gersel Pérez (@GerselPerez) November 11, 2026

Tomando en cuenta el corto tiempo que falta para que entre en rigor la decisión de la Corte Constitucional, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) le pidieron al gobierno de Abelardo de la Espriella enviar el mensaje de urgencia e insistencia sobre el proyecto de ley orgánica, para que pueda ser tramitado con la mayor celeridad posibles. Según la entidad, esta propuesta no modifica sus funciones ni les habilita gastos más allá de "las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto".

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