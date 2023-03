Código Electoral: nuevos registradores y voto electrónico generan controversia

La reforma al Código Electoral cuenta con 277 artículos. Foto: Registraduría

La reforma al Código Electoral ha sido uno de los proyectos más complicados para el gobierno Petro: es uno de los más extensos y toca temas sensibles para congresistas y demás políticos (las garantías electorales). Por otro lado, desde el 2022 varios senadores han venido advirtiendo que hay puntos que generan desconfianza pues aseguran que el proyecto favorecería al actual registrador Alexánder Vega.

Esta iniciativa gubernamental carga con las denuncias y rumores del registrador, al mismo tiempo que hay argumentos sobre artículos concretos que han causado molestia, especialmente los que tienen que ver con el voto electrónico y con la creación de nuevos cargos en las registradurías departamentales y municipales, que para algunos congresistas aumentan el apetito burocrático y el clientelismo.

El pasado 23 de marzo y ayer, 28 de marzo se retomó el trámite en la Comisión Primera del Senado, en donde está cursando su primer debate. El Congreso ya ha aprobado más de cien artículos de 277 que tiene la reforma. Pero, el debate está encasillado en otros que causan preocupación.

Sistema mixto con voto electrónico

De ser aprobado, el proyecto de reforma al Código Electoral integraría medios tecnológicos para la votación, que serían utilizados en los procesos electorales por parte de la Organización Electoral. Según dice el artículo 243, la registraduría deberá “asegurar la trazabilidad de los procesos, el debido tratamiento de la información en condiciones de integridad, seguridad, disponibilidad, garantizando que sea confiable”.

Así las cosas, señalan que “la integración de tecnologías para el voto, deben observar mecanismos que garanticen la separación de los actos de autenticación del votante, el acto de sufragio y el acto de conteo para evitar la identificación del sufragante”, dice.

Aunque el texto subraya que se garantizaran los medios para que el voto electrónico sea confiable, a los senadores no solo les preocupa que no se deja clara la “arquitectura tecnológica” bajo la que funcionaría ese mecanismo, sino que le voto electrónico por si mismo genera molestia.

“Cuando todo queda concentrado en una maquinita, entonces las posibilidades de fraude aumentan. La concentración del escrutinio genera desconfianza”, dice el senado Ariel Ávila, quien fue mucho más allá y asevera que “hay un negocio con las máquinas. Si nadie es amigo del señor Alexánder Vega, entonces hagamos un pacto por la democracia”, dijo.

Por otro lado, los senadores argumentan que en hay experiencias internacionales negativas sobre el voto electrónico y que algunos países que lo han puesto en marcha, han retrocedido y han regresado al voto en el papel. Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia dice que esos “mecanismos no son auditables por los ciudadanos” porque son complicado y “hay que ser ingeniero para revisarlo”.

Nuevos registradores departamentales

El proyecto buscaba crear un nuevo cargo de registrador departamental con la responsabilidad y vigilancia de la Registraduría, así mismo, del funcionamiento de las dependencias de la entidad en el ámbito de la respectiva circunscripción electoral. Sin embargo, esa intención fracasó en el primer debate pues los artículos fueron eliminados.

Entre las funciones de ese nuevo registrados estaba: “supervisar las funciones de los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral”; “celebrar contratos dentro del ámbito de las competencias que se les asignen”, entre otros. Ese cargo, como otros que crea el proyecto, iba a ser de libre nombramiento y remoción, por lo que en la Comisión Primera del Senado advierten que serían puestos “entregados a dedo”.

Si bien el texto explicaba algunas de esas funciones, los congresistas se preguntan “qué va a hacer ese nuevo registrador departamental que no puedan hacer los otros dos que ya existen” por determinación legal en los departamentos.

“¿Qué van a hacer los registradores departamentales creados a dedo que no puedan hacer los actuales?”, preguntó el senador Ariel Ávila, quien además preguntó a los ponentes desde cuándo se empezaría a aplicar, pues estamos en un año electoral y esos cargos podrían favorecer a cierto candidatos o lista de algún partido. “Van a crear alrededor de 100 cargos nuevos que no me explican para que los crean en un año electoral”, dijo.

El ponente Alfredo Deluque (Partido de la U) dijo que “no queremos hacerle un favor a Alexánder Vega”; según dice con esto buscan “profesionalizar la registraduría”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político