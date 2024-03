“Cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten”: Petro le respondió a jefe del EMC

A la izquierda, el presidente de la República, Gustavo Petro; a la derecha, el comandante máximo de la disidencia autodenominada como Estado Mayor Central, 'Iván Mordisco' Foto: Montaje El Espectador

Desde San Onofre, en Sucre, donde se encuentra desarrollando su tercer día de “Gobierno con el Pueblo” desde el sur del Caribe, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva referencia al jefe de las disidencias de las Farc denominadas Estado Mayor Central (EMC). Según el mandatario, alias Iván Mordisco debe ir a la cárcel y hablar.

Antes de darle paso a sus ministros para que dialogaran con la comunidad, el presidente anunció que mañana posesionará a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, de quien dijo espera que se comprometa con la justicia y la verdad. En este punto habló de Mordisco y dijo que también confía en que sea capturado vivo para que cuente lo que sabe y aporte a ese objetivo.

“Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (...) Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas”, así respondió el presidente… pic.twitter.com/al2UYenXLx — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 22, 2024

Además, se refirió a un supuesto trino de Mordisco en el que menciona un presunto apoyo a su campaña presidencial como respuesta a los dardos que le lanzó el jefe de Estado al llamarlo un “traqueto vestido de revolucionario” y señalar que está traicionando la memoria de Manuel Marulanda Vélez.

“Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (...) me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con este tipo de planteamientos. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesan ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas”, concluyó el mandatario.

Los duros cuestionamientos del presidente contra el jefe de ese grupo armado empezaron con la noticia del ataque del EMC a una caravana de la minga en Toribio (Cauca), que acabó con la vida de la lideresa indígena Carmelina Yule. Por estos hechos el Gobierno ordenó suspender el cese al fuego pactado con esa organización e incluso ha puesto en duda la continuidad de las negociaciones.

Según Petro, Mordisco es responsable de esa violencia contra campesinos y líderes, por lo que no se puede llamar a sí mismo un revolucionario. “Esto que lo reciba allá el tal Iván Mordisco. Era chofer de un comandante de las Farc, que hicieron la paz, pero el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución; qué revolución ni que carajos, diga la verdad, deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, dijo el mandatario.

Aunque no es la primera crisis que enfrentan los diálogos entre el Gobierno y las disidencias del EMC, el nuevo llamado de Petro a una captura de Iván Mordisco podría complicar aún más el panorama de la “paz total” con ese grupo.

