Sectores políticos entran al debate sobre recursos que el Gobierno no entregará a Colfuturo

La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, y el presidente Gustavo Petro defienden su decisión de no entregarle COP 64.000 millones a Colfuturo para el 2026. Foto: Ministerio de Ciencias

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante la polémica que se desató luego de que se confirmara que Colfuturo no tendrá nuevos recursos desde el Gobierno por cuenta del enfoque que se quiere implementar para los posgrados de colombianos, en diversas orillas políticas se dieron reacciones sobre cómo afrontar este debate y los impactos que podría tener en plena época electoral.

Lo que desató la controversia fue la confirmación de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no le entregará este 2026 los COP 64.000 millones que se destinarían promover la movilidad educativa a través de programas como “Crédito Beca”. Colfuturo dijo que eso impide abrir nuevos procesos de beneficios, mientras que el Ministerio de Ciencias —liderado por Yesenia Olaya— advirtió que lo hacen para generar más equidad.

Más información: “Es un mensaje duro y triste”: director de Colfuturo, tras decisión del Minciencias

“Las cifras que hemos logrado hablan por sí mismas: desde que iniciamos la cooperación con el Gobierno, Colfuturo ha apoyado a 16.800 personas. Para ellas ha comprometido USD 618 millones, 53 % aportado por Colfuturo y 47 % aportado por el Estado. Del total, 1.803 han hecho su doctorado y de los que hicieron maestrías 1.462 continuaron con su doctorado”, precisó ea organización en medio del debate.

“Dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagar esos créditos, los pobres terminan saliéndose de la carrera o suicidándose como pasa en el Icetex. El crédito no es la salida”, respondió el presidente Petro.

Es de su interés: Así se depuró el tarjetón presidencial en menos de dos meses: siguen 34 candidaturas

En medio de ese deba surgieron voces de diversas orillas por cuenta de los impactos de esta medida que, además, coincide con el debate por las elecciones de Congreso y Presidencia que se realizarán el próximo año.

Una de ellas fue la de Catherine Juvinao, representante de Alianza Verde, quien advirtió que “lo que dicen los datos citados es que la mayoría de beneficiarios de Colfuturo son personas de estratos 3 y 4 con 53%, más de la mitad. Es decir, la clase media. Debería ser argumento suficiente para comprender el nivel de injusticia y estupidez en lo que están haciendo”.

Consulte aquí: José Raúl Moreno toma posesión como Jefe de Despacho presidencial de Gustavo Petro

Desde la contraparte se pronunció la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, quien aseguró que “¿no es indignante que solo el 6% de los recursos vaya para los estratos 1 y 2? El modelo de Colfuturo perpetúa las dinámicas desiguales y hace que con plata pública, que viene de los impuestos del pueblo, se financie el estudio de los más adinerados del país”.

En todo caso, el Gobierno defiende la decisión de no darle más recursos a Colfuturo para, desde su narrativa, promover otro tipo de beneficios para promover la educación superior. Sin embargo, la oposición se mantiene en que esta sería una muestra más de lo que llaman es el supuesto interés del actual Ejecutivo de golpear al sector privado.

Qué pena decírselo así, ministra @YeseniaOlayaR, pero usted exhibe su ignorancia además con entusiasmo 🙄



Lo que dicen los datos citados es que la mayoría de beneficiarios de Colfuturo son personas de estratos 3 y 4 con 53%, más de la mitad. Es decir, la clase media.



Debería… pic.twitter.com/GM4x0Vz3iI — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) December 26, 2025

¿No es indignante que solo el 6% de los recursos vaya para los estratos 1 y 2?



El modelo de COLFUTURO perpetúa las dinámicas desiguales y hace que con plata pública, que viene de los impuestos del pueblo, se financie el estudio de los más adinerados del país.



Esto es muestra… pic.twitter.com/cSyqeQfoK7 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) December 26, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.