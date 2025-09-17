Colombia Humana explora “plan B” tras quedar fuera del partido Pacto Histórico

Reunión del presidente Petro con el Pacto Histórico. Foto: Juan Diego Cano

Luego de que El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara la creación del Pacto Histórico como partido único, pero sin la participación de la Colombia Humana, varios representantes de esa colectividad se pronunciaron sobre el camino que tomarán de cara a las elecciones de 2026. La senadora Gloria Flórez, presidenta del partido, aseguró que tienen un “plan B” y un “plan C” para reaccionar a la medida que ya estaba anunciada.

“La decisión de la unidad no nos la van a afectar. Está el proceso de fusión y hay otros caminos que vamos a explorar. Colombia Humana tiene la fortaleza, al lado de Progresistas y de la Minga Social y Política, de construir los caminos para una consulta propia que el 26 de octubre permita ordenar las listas y empezar las exploraciones de las coaliciones que podemos construir”, dijo Flórez.

La senadora también aseguró que seguirán en el comité político del Pacto Histórico y reiteró que la meta sigue siendo el “frente amplio” en las consultas de marzo. Así mismo, dijo que no se pueden descartar otros caminos como las encuestas o las asambleas y que “la decisión de la unidad no la para nadie (...) puede verse como un retroceso, pero vamos a leer toda la decisión del CNE”.

Por otra parte, señaló que seguirán dando la batalla jurídica y harán un llamado a la movilización de sus bases. Desde estas toldas también habló la senadora María José Pizarro, quien criticó el papel de la autoridad electoral y señaló que la decisión tomada este martes buscaría afectar su aspiración a llegar a la Casa de Nariño.

“La decisión es impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico. Me quieren excluir de la contienda presidencial y eso lo dijo con todas las letras”, dijo la senadora, quien representa al movimiento Progresistas, que nació de la escisión de MAIS y tampoco logró quedar en el partido unitario que ahora conforman el Polo, la UP y el Partido Comunista.

Están buscando impedir mi candidatura presidencial y proscribirme políticamente



Con la decisión de CNE queda claro que existe un cónclave con intereses oscuros detrás de mi aspiración y de la unidad del Pacto Histórico. No quieren tampoco que haya consulta de nuestro movimiento… pic.twitter.com/BZW2S4GIIi — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 17, 2025

Según Pizarro, se han presentado varias tutelas que deben responderse en los próximos días para definir el camino. “Una vez seamos notificados, estableceremos la ruta jurídica, pero no nos vamos a dejar doblegar y no vamos a permitir que una decisión democrática, que hemos tomado internamente la definan nuestros contradictores políticos”, agregó.

¿Qué dijo el CNE sobre el Pacto Histórico?

Durante la sala plena de este miércoles y por unanimidad, los nueve magistrados del CNE aprobaron la fusión del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista para que estos se conviertan en el Pacto Histórico, coalición que se formó en 2022 y que para seguir existiendo debía convertirse en partido único.

Sin embargo, el partido del presidente Gustavo Petro, Colombia Humana, quedó por fuera de la fusión por no haber cumplido con el quórum que sus mismos estatutos establecían para poder aprobar un proceso de fusión. De acuerdo con la ponencia del magistrado Altus Baquero, en la reunión en la que se aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto solo estuvieron presentes 1.280 militantes, cifra inferior al umbral exigido que era de 76.315 afiliados.

Por otra parte, la personería jurídica del Pacto Histórico solo entrará a regir una vez se les haya dado terminación a los procedimientos sancionatorios que hay en contra de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano. Esto podrá ser hasta noviembre, es decir, luego de la consulta interna.

