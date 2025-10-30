Así funcionará la propaganda electoral para las elecciones legislativas y presidenciales

Estas son las fechas claves de la propaganda electoral para 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las movidas políticas de partidos y candidatos con miras a conformar alianzas y desplegar propuestas de campaña para 2026, en varias orillas se preparan para desplegar sus estrategias publicitarias. Los próximos meses serán claves para esta contienda, pues, además del inicio de la propaganda, el 1 de noviembre regresan las encuestas, el 8 de diciembre se vence el plazo de inscripciones de candidaturas al Congreso y el 17 de diciembre es el plazo límite para la recolección de firmas.

En cuanto al primer tema, para el caso de las legislativas, la normativa explica que a partir del próximo 8 de diciembre se inicia la realización de propaganda electoral empleando el espacio público; es decir, vallas, pendones y otros elementos de ese tipo. Desde el 10 de diciembre inicia propaganda electoral a través de los medios de comunicación social y desde el 8 de enero de 2026 se abren los espacios gratuitos en los medios que hacen uso del espectro electromagnético, para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos.

En esta misma línea, el 6 de marzo de 2026 finalizan los espacios gratuitos en dichos medios de comunicación y el 7 de marzo toda la propaganda electoral, esto porque el 8 de marzo será la convocatoria a urnas para elegir a los nuevos congresistas. Cabe anotar que ese mismo día se llevarían a cabo consultas interpartidistas que dejarían más claro el pulso por llegar a la Casa de Nariño.

Para el caso de las elecciones presidenciales, que se realizarán el 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta, el 28 de febrero de 2026 inicia la propaganda electoral contratada en la prensa y la radio. El 31 de marzo del próximo año inician los espacios gratuitos en los medios que hacen uso del espectro electromagnético para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos a la Presidencia.

El 16 de abril arranca la contratación de la propaganda electoral con los concesionarios y operadores privados de televisión y el 29 de mayo siguiente finalizan los espacios gratuitos en los medios del espectro electromagnético.

