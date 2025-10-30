“Espero que lo haga con altura”: Pizarro habló de Corcho como cabeza de lista al Senado

La senadora María José Pizarro repsondió a Carolina Corcho en puja por la cabeza de lista en el Senado del Pacto Histórico. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras renunciar a su aspiración de ser la cabeza de lista al Senado del sector de izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro, María José Pizarro habló con este diario del detrás de cámaras de esa decisión y del papel que asumirá Carolina Corcho comandando dicha lista. Según explicó, aunque los acuerdos internos la habilitaban para ocupar la primera casilla, prefirió apartarse para evitar divisiones en el bloque progresista.

“Lo que se necesita es cada vez más cuidado al interior del Pacto Histórico. Y lo que no podemos permitir es que la alegría de nuestro triunfo se convierta en una disputa política interna, con un montón de lesionados en el camino. Yo no podía permitir que la dinámica que se impusiera, fuera una discusión que desdijera del triunfo que habíamos tenido el domingo pasado”, aseguró la congresista.

Lea también: Cumbre Gaviria - Uribe: estos son los movimientos de los expresidentes para elecciones

Pizarro también señaló que tomó la decisión de dirigir sus esfuerzos hacia otros objetivos pendientes. Según dijo, el objetivo es ponerse a disposición del presidente para la apuesta de construir el llamado frente amplio, que, agregó, sería la única forma de ganar. “Yo lo he dicho desde hace muchos meses, casi que desde el 2023, que el primer esfuerzo es la unidad y el segundo es el frente amplio. Yo creo que el principal objetivo es ganar las elecciones en el 2026, que no podemos escatimar esfuerzos y que, por lo tanto, construir ese frente es la siguiente meta urgente”.

A renglón seguido, se refirió al rol que ahora asumirá Corcho, exministra de Salud, como cabeza de lista al Senado. “Tiene la inmensa responsabilidad no solamente de llevar 50 senadores al Congreso, que espero así sea, sino de liderar la bancada del Pacto Histórico los próximos cuatro años. Espero que lo haga con altura, con capacidad de diálogo, de construcción y de sacar adelante todos los proyectos y reformas que le quedan al siguiente gobierno que liderará Iván Cepeda”, dijo.

No se pierda: “Afirmamos nuestra confianza en la democracia”: Cepeda habla tras victoria en la izquierda

En la entrevista con este medio también aseguró que, aunque la decisión de bajarse de la aspiración fue difícil, contó con el apoyo de todo su equipo. Sobre su futuro dijo que no va a regresar al Congreso. “Espero haber hecho de la mejor manera mi trabajo en pro de los colombianos y de las colombianas. Ya vendrán las decisiones que tome el pueblo. Este no es el momento para pensar en otros movimientos, sino el de construir el frente amplio y ganar las elecciones del 2026. Voy a estar donde me lo pida la gente, donde lo requieran este proyecto político y el presidente.

Pizarro remató señalando que hasta el momento no ha hablado con Carolina Corcho ni con Gustavo Petro, pero que con este último espera dialogar tras su regreso de la gira por Medio Oriente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.