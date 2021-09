Colombia Justa y Libres anuncia su cuota al Congreso para coalición cristiana

John Milton Rodríguez, cabeza de Colombia justa y Libres, presentó los que serán su apuesta para que lleguen por el partido cristiano al Congreso en las elecciones de 2022. Son cerca de 20 aspirantes que harán parte de la coalición de partidos cristianos que están armando con el MIRA.

Varios de los que actualmente están en el Congreso por dicha colectividad no volverán. Según lo expresado por el actual senador, el único que tratará de revalidar su curul es Eduardo Pacheco. Rodríguez no volverá por su aspiración presidencial y se conoce que hay otros miembros que tendrían molestias con la colectividad por lo que no volverían a aspirar por esta.

Además de Pacheco, la fórmula de Colombia Justa y Libres para el Senado estará compuesta por Lorena Ríos, que estaba en el Ministerio del Interior como directora de la mesa de Asuntos Religiosos; Sandra Liliana Palacios, directora de la organización de educación RIFE; y David Reyes, líder del sector interreligioso en el caribe.

Por la Cámara, las aspiraciones del partido cristiano incluyen el expresidente de asociación de pastores del Valle del Cauca Giovanny Peña Paz; David Cote, que aspirará por lista de Bogotá; y Catalina Echeverry, por Antioquia. Todos estos nombres fueron revelados en el evento que realizó la colectividad con enfoque religioso en la Iglesia Manantial del Vida.

“Si queremos la transformación de Colombia esto demanda riesgos, posturas y posiciones porque generar cambios para las nuevas generaciones, demanda ejercer un liderazgo no como un ejercicio político, sino con la seguridad en nuestras convicciones, porque vamos a salir a ganar con el favor de Dios y en alianza con la gente”, fueron las palabras del senador y precandidato John Milton Rodríguez en el momento del lanzamiento de los aspirantes.

En ese mismo evento, Rodríguez, que aseveró que seguiría en campaña a pesar de las amenazas en su contra, dejó en firme sus propuestas conservadoras. Tanto que hizo una invitación para hacerle frente al “comunismo y progresismo con su agenda de cultura de muerte y agredir a la vida desde la concepción”.