Congreso avanzó en la regulación del uso adulto de cannabis en Colombia

En un nuevo intento por darle piso legal al uso adulto de cannabis en Colombia, el Congreso dio un paso con la aprobación en primer debate de un proyecto que avanza precisamente en esa vía.

En efecto, la Comisión Primera de la Cámara le dio 23 votos al sí para que esta iniciativa avanzara en el Capitolio.

“Iniciamos de nuevo un camino lleno de retos para empezar a escribir una nueva historia en la lucha contra las drogas. En la Comisión Primera aprobamos en primer debate la regulación del cannabis de uso adulto”, precisó el representante liberal Juan Carlos Lozada.

Y agregó: “Es hora de regular para dar ese primer paso que permita cambiar la prohibición por un enfoque de salud pública y prevención. Es hora de regular para que alejados del prohibicionismo sean el Estado y sus instituciones, no la ilegalidad y las mafias, la autoridad que regule el mercado”.

Esta iniciativa, que ya se ha hundido en periodos pasados en el Congreso pese a contar en algunos momentos con el respaldo del Gobierno de turno, ahora deberá ser discutida en la plenaria de la Cámara.

“Como país debemos asumir el compromiso de enfocar la política de drogas desde una perspectiva de prevención del consumo, en vez de la criminalización”, precisó el legislador liberal.

