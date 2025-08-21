Cancillería y Petro rechazan asilo de Nicaragua al prófugo Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro y el ahora exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, durante una reunión en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Luego de que la Nicaragua del dictador Daniel Ortega le otorgara asilo político a Carlos Ramón González, exmilitante del M-19 y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, Colombia rechazó esa medida y advirtió que quien fuera por varios meses la mano derecha del jefe de Estado está investigado por uno de los mayores escándalos de corrupción que han sacudido al país.

Tanto la Cancillería –pese a que su titular, Rosa Villavicencio, esquivó a la prensa en el Congreso– como el presidente Petro usaron sus redes sociales para, pese a saber desde tiempo atrás el paradero de González, pronunciarse en contra de la decisión de Managua.

“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado divulgado por redes sociales.

Y luego el mandatario, a través de su cuenta en X, dijo que la decisión de Ortega está basada en lo que sería una controversia del líder del régimen nicaragüense con el presidente Petro.

“Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador (Anastasio) Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”, precisó Petro.

En todo caso, pese a estos pronunciamientos, revelaciones periodísticas dejaron en evidencia que la Embajada de Colombia en Nicaragua regentada por el Gobierno del presidente Petro sí ayudó a tramitar la llegada y residencia del prófugo González en Managua y que, incluso, gestionó la extensión de esos permisos.

Además, aunque luego Petro dijo no haber sido enterado de esos pasos, RCN Noticias mostró los documentos oficiales de la sede diplomática colombiana pidiéndole ayuda a Managua para facilitar la estadía en ese país de quien fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y luego director del Dapre de la actual administración.

González está siendo indagado por el saqueo a la UNGRD, al igual que quien fuera director de Función Pública de este Gobierno y aliado de antaño del jefe de Estado, César Manrique, y los dos se encuentra prófugos de la justicia colombiana.

Colombia no comparte la decisión del Gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos comunes.@MinjusticiaCo @infopresidencia https://t.co/YgNXv4xhKN pic.twitter.com/uXIBeBpzsA — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 21, 2025

Se debe a dos razones poderosas.que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza.



Y 2. porque Carlos Ramón Gonzalez fue de cuerpo entero, como parte de la comisión… https://t.co/Xiv67HNSnn — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

