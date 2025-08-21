Colombia y Perú intentan dejar atrás su tensión por la isla Santa Rosa

Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer. Foto: Cancillería

En un intento de superar las tensiones diplomáticas por la soberanía de la isla Santa Rosa, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, se reunieron este jueves en el Palacio de San Carlos y llegaron a acuerdos.

La cita se dio en medio de la cumbre de países amazónicos que se realiza en Bogotá, evento al que también ha asistido Brasil, Venezuela, Bolivia, entre otras naciones. De hecho, en la noche de este jueves aterrizó en Colombia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Villavicencio y Schialer dialogaron para superar los choques entre ambos países y reafirmaron el compromiso de dialogar y cooperar para encontrar una salida por la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas.

Por ello, acordaron que el 11 y 12 de septiembre de este año los dos gobiernos se encontrarán en Lima (Perú) para realizar la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano - colombiana “COMPERIF”. Con esta se busca definir la soberanía de la isla a raíz de la sedimentación del río.

“Coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, se lee en el comunicado publicado por la Cancillería de Colombia.

Tanto el presidente Gustavo Petro, como su homóloga de Perú, Dina Boluarte, han recalcado en ocasiones anteriores que la soberanía de la isla le corresponde a sus naciones, por lo que este encuentro que se dará en Lima podrá abrir nuevas grietas.

