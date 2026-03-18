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Colombia y Venezuela alistan cita en abril: ¿se encontrarán Gustavo Petro y Delcy Rodríguez?

Colombia y Venezuela preparan encuentro binacional. Sería el escenario para una cita entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Así se están dando las reuniones previas.

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Redacción Política
18 de marzo de 2026 - 11:54 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto reunirse el pasado 13 de marzo, pero la cita la canceló Caracas alegando deficiencias en la seguridad de su mandataria.
Los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto reunirse el pasado 13 de marzo, pero la cita la canceló Caracas alegando deficiencias en la seguridad de su mandataria.
Foto: Archivo Particular
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Delegados de los gobiernos de Colombia y Venezuela están preparando todo lo relacionado con una nueva cita de la denominada Comisión de Vecindad Binacional. La cita está prevista para la tercera semana de abril próximo y podría ser el escenario para que los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encuentren de forma directa.

Así se lo confirmó a El Espectador la canciller Rosa Villavicencio, quien incluso ratificó que ya hay fechas definidas para el encuentro de esa comisión y que, por su puesto, es que se concrete el encuentro de los mandatarios.

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“La idea es que el 22 y 23 de abril se reúna en Maracaibo, Venezuela, y se den nuevamente curso a los mecanismos e instrumentos de relación que tenemos entre los dos países para llegar a acuerdos bilaterales”, precisó la ministra.

Y agregó: “Esa comisión binacional la presiden los presidentes. Hay un trabajo previo que es el que hicimos en Miraflores el pasado viernes. Y habrá otro trabajo que tenemos que hacer con los territorios”.

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En ese espacio de diálogo binacional se tratan temas en torno asuntos energéticos, de hidrocarburos, educativos, culturales, de relaciones exteriores y —entre otros— de seguridad.

Que se estén dando los preparativos para una cita en la que se sentarían Petro y Rodríguez son claves, pues solo hace una semana se canceló el encuentro que tenían previsto en la zona de frontera.

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Lo que dijo el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, es que no estaban dadas las garantías de seguridad para que su mandataria llegara o permaneciera en el punto de encuentro. La Casa de Nariño aseguró que estaban revisando todo con minucia.

En todo caso, ese encuentro se cayó luego de una llamada que el presidente Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en la región. La cita entre la venezolana y el colombiano estaba prevista para el 13 de marzo, y el diálogo con el estadounidense se realizó un día antes.

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Por Redacción Política

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