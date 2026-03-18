Cancillería y CNE potencian vigilancia a las elecciones en el exterior para presidenciales

La canciller Rosa Villavicencio y se reunió este 18 de marzo con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, para sellar una alianza que potencie la vigilancia ciudadana al proceso electoral desde el exterior. Foto: Cortesía

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La Cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizaron un acuerdo para impulsar la votación de colombianos que viven en el exterior y que pueden participar en los comicios presidenciales que se realizarán el 31 de mayo y el 21 de junio próximos.

Lo que se busca entre las dos entidades es movilizar a cerca de 6 millones de personas que desde el exterior pueden potencialmente considerarse como actores electorales, lo que se traduce en que podrían oficiar como testigos, auditores y observadores.

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Esta movida tiene como fin garantizar la vigilancia ciudadana que ha caracterizado al sistema electoral colombiano y que además es una de las bases con las que las teorías de un supuesto fraude generalizado son descartadas por el grueso de la institucionalidad, así las promueva el oficialismo actual.

Todo se concretó en una reunión que sostuvieron este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quienes ratificaron que las intención es buscar que haya mucha más participación de cara a las elecciones.

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Durante la cita, se habló de cómo potenciar lo que se registró en las legislativas del pasado 8 de marzo. En efecto, las agrupaciones política inscribieron 1’053.236 testigos electorales, lo que —según cifras oficiales— permitió cubrir el 98,8% de las mesas habilitadas en todo el territorio nacional y en el exterior.

Incluso, de acuerdo con esos reportes, hubo 12.232 testigos en 67 países con puestos de votación habilitados durante las votaciones del 8 de marzo, cuando se eligió a un nuevo Congreso y se tramitaron tres consultas presidenciales.

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Todo esto se da en momentos en los que se está ad portas de terminar el escrutinio de la curul que se vota para la Cámara desde el exterior.

Ese cupo lo tiene actualmente Carmen Felisa Ramírez, del Pacto Histórico, quien en su intento de reelegirse sacó en la pasada jornada electoral 14.348 votos; se postuló en una plancha abierta. En contraste, el Centro Democrático presentó una lista cerrada que sumó 58.814 sufragios, por lo que el primero de ese grupo, Alejandro Murcia, asumió ahora ese puesto en el Legislativo.

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