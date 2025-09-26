Colombia y Venezuela buscan segunda zona binacional y firman memorando

El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear la segunda zona binacional entre ambas naciones. Esta aplicaría para los departamentos de Vichada y Guainía, cuyos mandatarios regionales se reunieron con el país vecino para establecer los objetivos de este nuevo compromiso.

Lea: Señalan a Petro de estar participando en política: “viola sin pudor las normas”.

El primer documento firmado para la creación de una zona binacional causó un fuerte revuelo en el país y se hizo específicamente para la frontera ubicada en la región del Catatumbo. Esta, que pasó de agache, fue consignada en Puerto Carreño (Vichada) por los gobernadores de Vichada, Guainía, el Estado del Amazonas (Venezuela) y los embajadores de ambos países.

Lo cierto es que este memorando no genera obligaciones jurídicas y dependerá del presupuesto disponible de cada país. Su objetivo principal es la cooperación en cultura, educación, turismo, energía y comercio.

Lea también: La última palabra la tuvo Petro: así se salvó la consulta del Pacto Histórico.

“Es un reflejo de la voluntad política y técnica que nos mueve para lograr que nuestros departamentos, municipios y estados fronterizos tengan más y mejores oportunidades de desarrollo económico. Que nos vean como aliados estratégicos”, indicó el gobernador de Vichada, Fullberto Guevara.

Ambos gobiernos avanzan en el nombramiento de varios representantes oficiales y comisiones técnicas que le pongan la lupa a esta firma e inicien a enlistar cuáles son las prioridades y oportunidades.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.