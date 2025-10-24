Cancillería confirmó liberación de 17 colombianos que estaban detenidos en Venezuela

Canciller Rosa Villavicencio prepara liberación de colombianos. Foto: Cancillería

La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, se encuentran en Cúcuta, en la frontera con el vecino país, para el proceso de liberación de varios colombianos que permanecen retenidos por autoridades venezolanas, aparentemente sin pruebas en su contra. Como en su momento lo contó El Espectador, los familiares de estas personas denunciaron que nunca se les permitió visitas ni asistencia consular.

De acuerdo con la canciller, hoy serán liberados 17 colombianos, pero hay al menos 22 más que permanecen en cárceles de Venezuela acusados de supuestos planes de espionaje y conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde el Gobierno insisten en que deben ser liberados todos los que no tengan ninguna imputación o pruebas en su contra por esos supuestos delitos.

“Ha sido un trabajo intenso de la Cancillería, embajada y cónsules que hemos estado hablando con las autoridades venezolanas para liberar estas personas retenidas que no tenían un debido proceso. Era un problema grande que generaba tensiones“, le dijo Rosa Villavicencio a RTVC Noticias.

Desde la entidad aseguran que los cancilleres y embajadores de ambos países continuarán en diálogos para definir la situación de los demás detenidos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno”, expresó la cartera en un comunicado.

Se espera que los 14 colombianos que serán liberados este viernes lleguen sobre las 10:00 de la mañana al puente internacional Atanasio Girardot (Tienditas), donde serán recibidos por la canciller y otros funcionarios diplomático, así como por varios de sus familiares que llevaban cerca de un año sin recibir noticias de ellos.

Noticia en desarrollo...

