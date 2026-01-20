Menos COP 16 millones al mes: comienzan reacciones tras el recorte salarial a congresistas

Sin la prima de servicios, el salario de las y los legisladores quedaría rondando los COP 36 millones al mes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de que se conociera que el Gobierno emitió un decreto con el que se tumba la prima de servicios para los congresistas, las voces no tardaron en sonar.

Estamos hablando de una prima de COP 16.914.540 que dejarán de recibir las y los legisladores a partir de próximo 20 de julio, lo que quiere decir que su salario se reduciría mensualmente de COP 52 millones a COP 36 millones aproximadamente.

Lea: “Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

Al respecto los sectores políticos ya han comenzado a manifestarse. Desde el oficialismo el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestaron su apoyo a esta reducción salarial.

Benedetti, tras salir de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, manifestó: “El Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas y que no se ajusta a lo que gana un colombiano promedio”.

En contexto: Quedó en firme recorte salarial de congresistas: desde julio no recibirán prima de servicios

Por su parte, el presidente Petro expresó en redes sociales: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.

Desde la presidencia tanto de la Cámara y como del Senado ya se puso el tema sobre la mesa. Lidio García, presidente del Senado manifestó: “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”.

Le recomendamos: Ya se conoce el borrador del tarjetón para las consultas interpartidistas: así se ve

En contraposición, el presidente de la Cámara, Julián López, manifestó su apoyo el jefe de Estado, afirmando que no se trataba de un castigo político. “Esta es una buena noticia para Colombia. Reducir el salario de los congresistas es un mensaje claro: el poder público debe dar ejemplo. No es un castigo político. Es un acto de justicia frente a millones de colombianos que trabajan todo el mes y aun así no logran llegar a fin de mes”, sostuvo López.

Por su parte, desde otros sectores políticos, la senadora Angélica Lozano, quién ha manifestado estar de acuerdo con esta reducción, reprochó el momento en el que empezará a ser efectiva esta reducción, alegando además que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había mencionado que esta medida, al igual que la del salario mínimo, se haría efectiva de manera inmediata.

Ministro @AntonioSanguino ¿por qué el decreto es apenas desde el 20 de julio?



Ud lo tildó de ‘viveza, cuento y regañadientes’ y le parecía gravísimo anunciando que sería inmediato.



Por pelear hasta con la sombra y solito ¿cómo justifica su ‘viveza’ de postergarlo a julio? https://t.co/vvQRXFqxRA — Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) January 20, 2026

Entre otra de las voces que se manifestaron al respecto está la de la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quién expresó: “Presidente Gustavo Petro, le reconozco ese avance en materia de justicia y equidad. En el Congreso, después de 18 proyectos presentados por diversos congresistas y partidos, no pudimos y debemos reconocerlo. Solo un presidente vía decreto podía hacerlo posible”.

Desde otra orilla, el senador Carlos Motoa afirmó: “El gobierno de Gustavo Petro es chambón y populista porque elimina la prima de congresistas, pero le difiere a 5 o 6 meses después de tomar la decisión. El país exige que esa decisión se tome inmediatamente y es hipócrita porque no disminuye la asignación mensual de cientos de funcionarios del Gobierno que tienen mayor salario que los congresistas”.

Conozca el decreto completo:

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.